Decizia instanței este definitivă la acest nivel și confirmă soluția anterioară privind menținerea măsurii privative de libertate.

ICCJ respinge contestația lui Horațiu Potra și îl obligă la plata cheltuielilor judiciare.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au respins ca nefondată contestația formulată de inculpatul Horațiu Potra împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București.

În urma hotărârii, acesta va fi obligat să suporte și cheltuielile judiciare aferente procedurii.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 16 aprilie 2026.“, se arată în minuta instanței.

În același timp, instanța supremă a dispus ca Horațiu Potra să achite suma de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Decizia a fost pronunțată în Camera de consiliu, la data de 16 aprilie 2026.

Cazul face parte dintr-un dosar penal aflat pe rolul Curții de Apel București, în care mai mulți inculpați, inclusiv Călin Georgescu, sunt acuzați de fapte grave, printre care acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul implică peste 20 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu, Horațiu Potra și Dorian Potra, alături de alți inculpați vizați de anchetă, și a atras atenția publică prin amploarea sa.

Cauza se află în prezent în faza de fond, la Secția a II-a penală a Curții de Apel București, după o etapă preliminară tensionată în care au fost discutate aspecte legate de legalitatea unor probe și declarații. Instanța a stabilit însă că rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este legal și poate sta la baza judecății.

Prin această decizie, dosarul a depășit etapa procedurilor preliminare și a intrat efectiv în judecata pe fond, unde vor fi analizate în detaliu acuzațiile și probele administrate în cauză.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

În același dosar sunt judecate alte 21 de persoane, printre care și Horațiu Potra, acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de infracțiuni legate de arme, muniții și materiale explozive. Potrivit procurorilor, întreaga cauză ar avea la bază un plan conceput în decembrie 2024, imediat după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională.

Anchetatorii susțin că, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit, în mod clandestin, la un centru de echitație din Ciolpani, cu Horațiu Potra, mercenar cu experiență în zone de conflict. Discuțiile ar fi vizat organizarea unor acțiuni violente în București, în contextul protestelor izbucnite după anularea alegerilor.

Conform procurorilor, planul ar fi urmărit deturnarea manifestațiilor pașnice în acțiuni violente, prin mobilizarea unui grup cu pregătire paramilitară și valorificarea tensiunilor sociale din acel moment.

Ulterior, ar fi fost constituit un grup format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze în Capitală pentru a declanșa acțiuni violente. Aceștia ar fi plecat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, din mai multe localități, cu autoturisme, având asupra lor un arsenal ce includea cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, topoare, pistoale și materiale pirotehnice periculoase.

Intervenția autorităților, în urma unui apel la 112, a dus la oprirea grupului în trafic, în zona din jurul Bucureștiului, înainte ca acțiunile presupuse să fie puse în practică.

În declarațiile publice de la ieșirea din instanță, Călin Georgescu a criticat dur autoritățile și guvernarea, vorbind despre un „guvern iresponsabil”, pierderea suveranității și transformarea României într-o „colonie obedientă”, precum și despre direcția economică și acordurile internaționale ale țării. Totodată, acesta a transmis un apel către susținători, îndemnând la „statornicie” și la apărarea valorilor naționale.