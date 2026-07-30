Ce ascunde dosarul furturilor din avioane. Percheziții și audieri în București, Ilfov și Prahova

Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi desfășoară joi o amplă acțiune într-un dosar de furt calificat din aeronave, în care prejudiciul estimat ajunge la aproximativ 800.000 de euro. Ancheta vizează 16 persoane, suspectate că ar fi sustras produse comercializate la bordul avioanelor, dar și sume provenite din vânzarea acestora.

Pentru documentarea cauzei, oamenii legii pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere în București, precum și în județele Ilfov și Prahova.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, care desfășoară cercetări privind presupuse fapte comise pe parcursul ultimilor peste trei ani.

Anchetatorii susțin că bunurile ar fi fost sustrase din aeronavele unei companii aeriene, iar valoarea totală a prejudiciului produs este estimată la aproximativ 800.000 de euro.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, persoanele vizate sunt angajați ai unei societăți comerciale, precum și persoane apropiate acestora, suspectate că ar fi participat la activitatea infracțională.

Investigația are în vedere perioada aprilie 2023 – prezent, interval în care suspecții ar fi sustras produse de catering și articole destinate vânzării la bordul aeronavelor.

Printre bunurile care ar fi fost luate se numără parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, produse personalizate și alte articole comercializate în timpul curselor aeriene. De asemenea, cercetările vizează și sumele de bani rezultate din comercializarea acestor produse către pasageri.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au prezentat detalii despre faptele investigate în acest dosar.

„Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracțională a 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras diferite produse de catering și boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum și încasările provenite din vânzarea acestora”, informează Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională cercetată s-ar fi desfășurat pe parcursul unei perioade de peste trei ani, fiind vizate atât bunurile destinate comercializării, cât și încasările aferente acestora.

Perchezițiile efectuate joi urmăresc administrarea probelor necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și a rolului fiecărei persoane cercetate. Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Acțiunea polițiștilor se desfășoară simultan în București și în județele Ilfov și Prahova, fiind puse în executare cele 12 mandate de percheziție domiciliară și cele 16 mandate de aducere emise în cauză.

Operațiunea este realizată de polițiștii Direcției de Poliție Transporturi, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Persoanele vizate de anchetă urmează să fie conduse la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București pentru audieri.

Audierile și activitățile de cercetare continuă, urmând ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele și eventualele măsuri procesuale care se impun în acest dosar.