Raed Arafat, vizat de sechestru în dosarul elicopterului SMURD. Procurorii au indisponibilizat bunuri și conturi de peste 4 milioane de lei

Raed Arafat se află printre persoanele vizate de măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul Militar în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD, despre care procurorii susțin că a fost introdus în România fără plata TVA. Decizia a fost luată miercuri și vizează atât bunurile și conturile celor 17 suspecți, cât și conturile unor companii implicate în dosar. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei.

Raed Arafat se numără printre cele 17 persoane față de care Parchetul Militar a dispus instituirea sechestrului asigurător în dosarul care vizează achiziția unui elicopter destinat misiunilor SMURD. Măsura a fost anunțată miercuri și are ca scop recuperarea prejudiciului pe care procurorii îl estimează la peste 4,4 milioane de lei.

Pe lângă bunurile și conturile suspecților, anchetatorii au decis indisponibilizarea conturilor reprezentanței Airbus din România și ale companiei Omniasig, asigurătorul aeronavei implicate în dosar.

Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București. Instituția anunțase încă din 21 aprilie că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și alte 16 persoane sunt urmărite penal pentru infracțiuni de contrabandă, sub formele coautoratului, complicității și instigării, într-o cauză legată de introducerea în țară a unui elicopter achiziționat din Marea Britanie fără achitarea TVA-ului datorat.

Ancheta are la bază evenimentele produse în 2 iunie 2016, când un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aflat într-o misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit în apropierea localității Haragîș. Accidentul s-a soldat cu distrugerea completă a aeronavei și cu decesul celor patru membri ai echipajului.

Potrivit procurorilor militari, elicopterul distrus era acoperit de o poliță Casco pentru toate riscurile. În baza contractului de asigurare, compania avea posibilitatea fie să achite Inspectoratului General de Aviație suma de 23.343.667 de lei, echivalentul a 5.270.045 de euro, fie să înlocuiască aeronava pierdută cu una într-o configurație comparabilă.

Părțile au optat pentru înlocuirea elicopterului avariat cu o aeronavă similară, inclusiv din perspectiva echipamentelor medicale aflate la bord, potrivit informațiilor prezentate de Parchetul Militar.

În noiembrie 2017, Inspectoratul General de Aviație a preluat noul elicopter de pe insula Guernsey, teritoriu situat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Ulterior, aeronava a fost adusă în România, însă, potrivit anchetatorilor, punerea sa în exploatare era posibilă doar după îndeplinirea formalităților vamale și după achitarea ori garantarea taxelor datorate.

Procurorii susțin că aceste obligații nu au fost respectate, iar elicopterul a fost introdus și utilizat pe teritoriul României fără efectuarea procedurilor prevăzute de lege. În urma acestor fapte, prejudiciul calculat în dosar, reprezentând TVA-ul datorat în vamă, este estimat la 4.435.269 de lei.

După audierea sa din luna aprilie, Raed Arafat a respins acuzațiile formulate de procurori și a susținut că includerea sa în dosar nu are temei. „forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau decoordonare a unor activități”, a declarat acesta.

În contextul anchetei, procurorii au dispus și măsuri asigurătorii asupra conturilor Airbus din România. Grupul este prezent pe piața românească prin Airbus Helicopters România, societate mixtă deținută de Airbus Helicopters și IAR Brașov, Airbus Aerostructures România, companie care produce componente și ansambluri pentru aeronave comerciale Airbus și pentru avionul militar A400M, precum și prin Airbus Defence and Space România, filială specializată în activități de inginerie, integrare și servicii pentru proiectele diviziei de apărare și spațiu a grupului.