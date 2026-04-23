Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, Raed Arafat a explicat că a acționat în acord cu avocații săi și a subliniat că demersul nu reprezintă o contestare a actului de justiție, ci o clarificare a situației.

”Acest demers este realizat în consens cu avocaţii mei şi nu reprezintă în niciun fel un afront la adresa justiţiei sau a activităţii organelor judiciare, faţă de care îmi reafirm întreaga disponibilitate de cooperare”, precizează Arafat ăn debutul mesajului.

Oficialul a prezentat mai multe documente care ar arăta că, încă din perioada 2021–2022, au existat comunicări oficiale cu instituții precum Direcția Generală a Vămilor și ANAF, atât înainte, cât și după preluarea elicopterului de către Inspectoratul General de Aviație.

"Au fost solicitate îndrumări explicite cu privire la procedura aplicabilă, inclusiv în ceea ce priveşte procedura vamală, iar toate demersurile au fost realizate întocmai, în conformitate cu indicaţiile autorităţilor competente. Mai mult, aceste informaţii au fost comunicate oficial organelor de urmărire penală încă din perioada 2021–2022. În susţinerea celor de mai sus, anexez pozele cu corespondenţa relevantă. În aceste condiţii, în care toate activităţile au fost desfăşurate transparent, cu consultarea directă a autorităţilor statului, formularea unor acuzaţii de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine. Contrabanda presupune, prin definiţie, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă „contrabandă" realizată prin corespondenţă oficială şi cu implicarea instituţiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realităţii şi a sensului legii", afirmă Arafat.

Raed Arafat a criticat dur modul în care este formulată acuzația, susținând că aceasta nu are fundament juridic.

”ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracţiune capătă, în mod absurd, forma unei «contrabande în favoarea statului» — o veritabilă «contrabandă altruistă», concept care nu are nimic în comun cu raţiunile dreptului penal”.

De asemenea, acesta a invocat faptul că, potrivit unei soluții anterioare dispuse de Direcția Națională Anticorupție, nu au existat indicii privind luarea de mită sau abuzul în serviciu.

”De altfel, trebuie avut în vedere şi faptul că, potrivit soluţiei de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existenţa unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înţeles menţinerea unei construcţii acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară. Această construcţie artificială a acuzaţiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credinţă, în care faptele cunoscute şi documentate sunt ignorate deliberat”, a mai scris Arafat pe Facebook.

Șeful DSU a precizat că elicopterul vizat în dosar a fost adus în România în 2017, într-o perioadă în care coordonarea completă a Inspectoratul General de Aviație nu se afla în responsabilitatea sa.

”Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanţă de urgenţă. Totodată, este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, poliţa, ordonanţările şi celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat. Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. În aceste condiţii, indiferent de situaţia de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operaţiuni, includerea mea într-o astfel de construcţie de răspundere apare ca fiind exagerată şi lipsită de un fundament real”, a adăugat şeful DSU.

Arafat a reiterat că includerea sa în dosar nu are o bază factuală solidă.

”În mod inevitabil, concluzia care se desprinde este că nu se urmăreşte stabilirea unei răspunderi juridice în baza unor fapte concrete, ci denigrarea cu orice preţ atât a persoanei şi a imaginii mele, cât şi a activităţii DSU, pe baza unor acuzaţii prestabilite. Un asemenea demers depăşeşte limitele unei anchete obiective şi ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor de legalitate, proporţionalitate şi bună-credinţă. Am încredere însă că o analiză obiectivă şi responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situaţiei şi la restabilirea adevărului”, a adăugat Arafat.

Pentru a-și susține poziția, Raed Arafat a publicat mai multe documente care arată corespondența oficială cu autoritățile vamale și fiscale, inclusiv solicitări de clarificări privind procedurile aplicabile introducerii aeronavei în țară.

Cazul este investigat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, care a anunțat urmărirea penală a 17 persoane în dosarul privind înlocuirea elicopterului prăbușit în 2016 în Republica Moldova. Ancheta vizează modul în care a fost adusă aeronava de înlocuire, existând suspiciuni că formalitățile vamale nu ar fi fost respectate, prejudiciul estimat depășind 4,4 milioane de lei.