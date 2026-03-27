Procurorii militari au desfășurat vineri, 27 martie, percheziții la mai multe spitale din București și din țară, dar și la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), într-o anchetă care vizează suspiciuni legate de activitatea unor medici și de modul în care au fost făcute anumite angajări.

Potrivit unor surse din anchetă, au fost vizate două unități medicale din Capitală, Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Anchetatorii suspectează că doi medici de la Floreasca și unul de la Gerota ar fi lucrat simultan și la DSU, însă nu s-ar fi prezentat efectiv la activitatea din cadrul departamentului.

În cadrul acțiunii, au fost ridicate telefoanele mai multor angajați, inclusiv cel al lui Raed Arafat, șeful DSU, afirmă sursele apropiate de această anchetă.

De asemenea, de la Spitalul Floreasca, procurorii au preluat contractele individuale de muncă ale medicilor vizați, fișele de post și documente de pontaj care ar putea demonstra prezența acestora la locul de muncă.

Investigația este coordonată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel București și vizează perioada cuprinsă între octombrie 2021 și prezent.

Surse citate de Gândul susțin că ancheta ar avea în vedere posibile angajări fictive la DSU, dar și modul în care au fost acordate anumite sporuri.

Procurorii încearcă să stabilească dacă au existat situații în care persoane ar fi fost plătite fără a-și desfășura activitatea conform atribuțiilor.

Raed Arafat nu a dorit să comenteze în detaliu acțiunea procurorilor, însă a precizat că este vorba despre un dosar care vizează fapte, nu persoane. El a mai indicat pentru Antena 1 că ancheta este în desfășurare și că nu poate oferi alte detalii până la clarificarea situației.

Șeful DSU a mai transmis că instituția va publica în perioada următoare un comunicat oficial, în care vor fi prezentate poziția și informațiile disponibile în acest moment.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (anchetă privind fapte, nu persoane – n.red.), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a transmis Raed Arafat.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce ele vor fi făcute publice.