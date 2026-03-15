Pompierii intervin pentru stingerea unor incendii puternice de vegetație izbucnite în județele Maramureș și Satu Mare, unde flăcările au cuprins zeci de hectare de teren.

Situația este monitorizată atent de autorități, care avertizează asupra riscului de extindere a focarelor și iau în calcul suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția din teren.

În județul Satu Mare, incendiul se manifestă în localitatea Racșa, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare de vegetație uscată, potrivit DSU (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă).

Focul este fragmentat în mai multe focare, ceea ce îngreunează considerabil operațiunile de stingere. Pompierii se confruntă cu dificultăți generate de terenul dificil, care limitează accesul autospecialelor în anumite zone afectate.

Pentru a face față situației, au fost mobilizate șapte autospeciale, dintre care patru sunt de primă intervenție și comandă, iar trei sunt autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Echipele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, încercând să prevină extinderea flăcărilor către zonele învecinate sau către gospodăriile din apropiere.

Un alt incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Nănești, din județul Maramureș, unde flăcările au cuprins litiera unei păduri de foioase pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare.

Accesul în zona afectată este extrem de dificil, pompierii fiind nevoiți să parcurgă trasee lungi pe jos pentru a ajunge la focare. Din acest motiv, intervenția este una complexă și de durată.

La acțiunile de stingere participă 24 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, opt membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență și trei reprezentanți ai ocolului silvic.

Pentru a sprijini echipele de la sol, autoritățile au decis trimiterea a două elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate pentru intervenții aeriene la incendii.

Reprezentanții autorităților atrag atenția că, în această perioadă, vegetația uscată și condițiile meteorologice favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor sau pentru arderea resturilor vegetale, deoarece astfel de practici pot scăpa rapid de sub control și pot provoca incendii de amploare, cu efecte asupra pădurilor, gospodăriilor și mediului.