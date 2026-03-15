Ziua de astăzi începe cu nori de joasă altitudine sau ceață în sudul și estul țării, însă pe parcursul orelor următoare atmosfera se va însenina treptat. Meteorologii de la ANM (Administrația Națională de Meteorologie) anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această dată din calendar, în special în vest și nord-vest, unde valorile termice vor ajunge chiar la 17–18 grade.

Vântul va avea unele intensificări locale, iar maximele vor varia de la doar 9 grade în nordul Moldovei până la valori primăvăratice în regiunile vestice.

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața aduce înnorări și ceață, dar după prânz vremea devine plăcută și însorită. Temperaturile vor fi apropiate de mediile perioadei, iar în Bărăgan se vor atinge aproximativ 12 grade.

Situația este asemănătoare și în Moldova sudică și în nordul Munteniei, unde norii de joasă altitudine persistă la începutul zilei, însă soarele își face apariția ulterior. În nord-estul Munteniei vântul va prinde mai multă putere, iar maximele vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă, oprindu-se tot în jurul valorii de 12 grade, potrivit ANM.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ceața matinală se va risipi rapid, lăsând loc unei zile frumoase, cu soare și câțiva nori răzleți. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor rămâne cele mai scăzute din țară, cu maxime de aproximativ 9 grade la Suceava și Piatra-Neamț.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul va fi mai mult senin pe parcursul întregii zile, iar valorile termice vor urca neașteptat de mult pentru această perioadă, atingând 17 sau chiar 18 grade după-amiaza.

Temperaturi ridicate se vor înregistra și în vestul țării, transmit specialiștii ANM. Acolo, termometrele vor indica tot 17–18 grade. Norii vor fi rari, însă vântul va sufla mai insistent în sudul Banatului, cu rafale ce pot depăși 60 km/h.

În Transilvania, dimineața a adus valori foarte scăzute în zonele depresionare, cu minime de până la minus 8 grade. Pe parcursul zilei, însă, soarele va încălzi rapid atmosfera, iar maximele vor ajunge la aproximativ 15 grade în vestul provinciei, în condiții de cer curat și vânt cu unele intensificări trecătoare.

În Oltenia se anunță o zi deosebit de frumoasă, cu soare și vânt slab. La orele amiezii temperaturile vor urca spre 15 grade, depășind normalul climatologic, potrivit ANM. Dimineața s-a semnalat ceață în zonele de câmpie, fenomen care se va risipi relativ repede.

Și în regiunile sudice, ceața va fi prezentă în zonele joase la începutul zilei, dar după prânz vremea devine agreabilă, cu maxime de 12–13 grade.

În Capitală, ziua debutează cu nori joși sau ceață, însă după-amiaza aduce cer senin și o temperatură maximă de aproximativ 12 grade, considerată normală pentru această perioadă. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 1 grad în centrul orașului și minus 1 grad la periferie.

La munte, vremea va fi în general însorită, cu înnorări rare și vânt mai susținut în Munții Banatului. Temperaturile vor rămâne mai ridicate în masivele vestice, în timp ce în restul zonei montane se va resimți o ușoară răcire.