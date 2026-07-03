UPDATE: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia. Maia Sandu: Am așteptat mai multă implicare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după demisia premierului Alexandru Munteanu, afirmând că îi mulțumește pentru activitatea depusă, dar că se aștepta la mai multă implicare și fermitate în procesul de reformă. Șefa statului a anunțat că, săptămâna viitoare, va începe consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Maia Sandu a respins speculațiile potrivit cărora premierul nu ar fi avut libertatea de a acționa împotriva abuzurilor, susținând că decizia de a demisiona i-a aparținut acestuia. Ea a precizat că între cei doi nu au existat contradicții și a apreciat contribuția Guvernului Munteanu la avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că noul Executiv trebuie să fie o echipă unită și capabilă să ducă mai departe obiectivul strategic al aderării la UE. Totodată, ea a avertizat că desemnarea unui nou premier ar putea fi un proces dificil și a evitat să comenteze speculațiile privind posibilii candidați pentru această funcție sau viitorii membri ai Guvernului.

„Am luat act de cererea de demisie. Îi mulțumesc lui Alexandru Munteanu pentru ca și-a asumat răspunderea într-o perioadă complexă, cand erau necesare măsuri de relansare a economiei. Apreciez eforturile depuse. Speculațiile precum că a vrut să lupte împotriva abuzurilor si nu a avut mana libera, sunt false. El a ales să plece. Reformele sunt dificile, domnul Munteanu este un om de treaba. Am așteptat mai multă implicare, mai multe decizii, mai multă deschidere pentru a asculta oamenii. Săptămâna viitoare voi asculta formațiunile Parlament pentru a desemna un nou premier. Trebuie să avem in Guvern o echipa unită, puternică care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în UE și să ajutăm țara. Nu au existat contradicții între mine și domnul Munteanu. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și cu corectitudine”, a declarat Sandu într-o conferință de presă.

În cadrul conferinței de presă, Maia Sandu a abordat și scandalul de la MoldATSA, explicând că i-a cerut unei angajate vizate de controverse să restituie banii încasați din salariu. De asemenea, șefa statului a insistat asupra necesității unei asumări mai ferme a reformelor esențiale, inclusiv în domeniul fiscal și al salarizării.

Știrea inițială:

Guvernul Republicii Moldova condus de Alexandru Munteanu și-a încheiat mandatul, după ce premierul și-a anunțat demisia vineri. La scurt timp după anunț, președinta Maia Sandu a transmis că va susține o conferință de presă.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia. Acesta a declarat că își încheie mandatul de prim-ministru și că a acceptat funcția cu responsabilitate și cu convingerea că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

Munteanu a explicat că a decis să plece în momentul în care a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale.

Totodată, el le-a mulțumit miniștrilor, echipelor acestora și tuturor celor care au lucrat, potrivit afirmațiilor sale, cu profesionalism și bună-credință.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a transmis acesta.

Fostul premier a mai transmis că va continua să își servească țara indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, în sectorul public sau în cel privat, apreciind că datoria față de țară nu depinde de o funcție, ci de angajamentul față de aceasta.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a mai spus Munteanu.

La scurt timp după anunțul privind demisia lui Alexandru Munteanu, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va susține o conferință de presă, programată pentru ora 11:00.

Alexandru Munteanu, om de afaceri, a fost desemnat premier pe 24 octombrie 2025, imediat după alegerile parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia Sandu.

În aceeași zi, el a prezentat lista miniștrilor cu care s-a prezentat în Parlament.

Pe 31 octombrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu, executivul fiind aprobat cu votul a 55 de deputați.

Potrivit informațiilor prezentate, în ultimele luni au existat numeroase speculații privind o posibilă plecare a premierului.

Publicația Unimedia amintește că, în luna martie, Maia Sandu declara că o demisie nu este iminentă și afirma că premierul urma să prezinte un plan de creștere economică și să continue reformele.

Potrivit informațiilor prezentate, demisia premierului vine pe fondul scandalului de la MoldATSA, instituția care administrează spațiul aerian al Republicii Moldova.

Scandalul a izbucnit după publicarea unei investigații de presă potrivit căreia directorul instituției, Dumitru Vangheli, ar fi inclus informații false în curriculum vitae depus la angajare. Ulterior, atenția s-a îndreptat și asupra salariilor și sporurilor acordate unor angajați.

În urma acestui caz, directorul MoldATSA a fost demis din funcție.

De asemenea, și-au prezentat demisia președintele comisiei parlamentare care îl recomandase pentru funcție și conducătorul agenției care monitorizează activitatea MoldATSA.

Tot în contextul acestui scandal și-a dat demisia și șefa departamentului de comunicare, verișoara președintei Maia Sandu, după ce au apărut informații potrivit cărora aceasta avea un salariu de peste 6.000 de euro pe lună.