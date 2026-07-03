Scandal de corupție în Republica Moldova. Ministrul Agriculturii a demis un secretar de stat după ce a fost vizat de o anchetă

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Ludmila Catlabuga, a reacționat public după acțiunile procesuale desfășurate de organele de drept în cadrul ministerului, în urma cărora un secretar de stat a fost vizat într-un dosar de corupție. Oficialul a anunțat măsuri administrative imediate și a transmis un mesaj ferm împotriva corupției.

Într-o declarație oficială, Ludmila Catlabuga a condamnat orice formă de corupție și a precizat că nu va tolera abuzurile sau practicile de protecționism în instituția pe care o conduce. Totodată, ministrul a anunțat că va iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat aflat în vizorul anchetei.

„Condamn cu fermitate orice formă de corupție și nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Potrivit declarațiilor făcute de ministru, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au desfășurat în cursul zilei acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Ludmila Catlabuga a mai anunțat că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va coopera deplin cu organele de drept și va pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare pentru elucidarea cazului. În același timp, aceasta a evitat să ofere detalii suplimentare despre dosar, precizând că doar instituțiile de anchetă sunt abilitate să stabilească circumstanțele și să clarifice situația.

„Azi CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat al ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații”, a mai spus ministrul.

Anterior, ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, au anunțat că au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și un reprezentant al unui agent economic.

Conform informațiilor preliminare comunicate de autorități, persoanele vizate în anchetă au fost reținute, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și pentru identificarea eventualelor alte persoane implicate. Reprezentanții CNA și ai Procuraturii Anticorupție au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora funcționara vizată de anchetă ar fi Tatiana Nistorica, însă autoritățile nu au confirmat oficial identitatea persoanei investigate.