Președintele raionului Taraclia și alți funcționari din Republica Moldova, vizați într-o anchetă CNA

Președintele raionului Taraclia, Lazari Dermenji, este vizat într-o anchetă penală desfășurată de CNA și Procuratura Cahul, fiind suspectat că ar fi participat la trucarea unor achiziții publice. Faptele, investigate în 2025 în raionul Taraclia, ar fi fost comise împreună cu alți funcționari.

Președintele raionului Taraclia, Lazari Dermenji, este vizat într-o cauză penală gestionată de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Cahul, funcționarul fiind suspectat de presupuse acțiuni abuzive săvârșite în complicitate cu președintele comisiei construcții și un specialist în domeniul achizițiilor publice.

Potrivit materialelor acumulate de CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de președintele comisiei construcții, prin intermediul unor persoane interpuse.

În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului comisiei construcții. Contractele de valoare mică au vizat, în mare parte, lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei.

La această etapă, au loc percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele persoanelor bănuite. Acestea urmează să fie cercetate în stare de libertate, iar urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării întregului cerc de persoane implicate și acumulării probatoriului necesar pentru adoptarea unei soluții legale.

Lazari Dermenji s-a născut la data de 18 august 1966. Informațiile oficiale privind studiile sale, instituțiile de învățământ absolvite, diplomele obținute sau specializarea academică nu sunt publicate pe platformele Consiliului Raional Taraclia și nici în registrele publice de monitorizare a aleșilor locali.

În prezent, Lazari Dermenji deține funcția de președinte al raionului Taraclia, în care a fost ales la sfârșitul anului 2023 din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în urma alegerilor locale.

Anterior, acesta a ocupat funcția de vicepreședinte al raionului Taraclia, perioadă în care a coordonat mai multe domenii sociale și activități legate de gestionarea situațiilor de urgență. Ba mai mult, el a exercitat funcția de președinte al Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și a avut atribuții în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului.

În calitate de președinte al raionului, Lazari Dermenji este implicat și în reprezentarea externă a regiunii, caracterizată printr-o importantă comunitate de etnie bulgară. În acest context, a efectuat vizite oficiale la Sofia pentru consolidarea cooperării cu autoritățile bulgare în domenii precum gestionarea resurselor de apă și reîmpădurirea, în parteneriat cu Ministerul Mediului din Bulgaria. Totodată, coordonează implementarea unor proiecte locale de infrastructură și protecție a mediului, inclusiv programul regional „Zone curate, străzi verzi și deschise”.