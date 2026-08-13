Ministerul Sănătății verifică generatoarele din spitale pe fondul crizei energetice. 948 de echipamente sunt disponibile la nivel național

Ministerul Sănătății a cerut o verificare la nivel național a generatoarelor care pot asigura alimentarea de rezervă a spitalelor în cazul întreruperii curentului electric. Demersul este unul preventiv și vine în contextul crizei energetice și după închiderea Reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Direcțiile de sănătate publică (DSP) au primit solicitarea de a aduna informații despre grupurile electrogene disponibile în spitale și în celelalte unități medicale din țară.

Verificarea nu urmărește doar existența generatoarelor, ci și capacitatea efectivă a unităților sanitare de a continua serviciile medicale importante în condiții de siguranță dacă alimentarea obișnuită cu energie electrică este întreruptă.

Ministerul Sănătății a prezentat demersul drept o evaluare preventivă la nivel național a resurselor existente și a eventualelor vulnerabilități. Instituția a precizat că măsura nu este determinată de existența unei situații de urgență.

Datele au fost prezentate după închiderea Reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul actualei crize energetice.

Centralizarea realizată până acum arată că unitățile medicale din România dispun de 948 de grupuri electrogene. Echipamentele sunt distribuite în 340 de unități sanitare.

Generatoarele au rolul de a furniza temporar electricitate atunci când sursa principală de alimentare nu mai este disponibilă.

În cazul spitalelor, funcționarea acestora este deosebit de importantă pentru zonele în care întreruperea alimentării cu energie poate afecta direct îngrijirea pacienților. Printre acestea se numără secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), blocurile operatorii, camerele de gardă și laboratoarele.

Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizarea capacităților de rezervă va continua. Verificările trebuie să permită inclusiv identificarea punctelor vulnerabile din sistem.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a precizat că măsura nu a fost luată ca răspuns la o situație de urgență. Scopul este actualizarea din timp a informațiilor despre resursele disponibile în sistemul sanitar.

Cseke Attila a explicat că siguranța pacienților și continuitatea actului medical nu trebuie să depindă de apariția unor situații neprevăzute. Din acest motiv, pregătirea trebuie realizată înainte ca o problemă să apară.

Potrivit ministrului, verificarea este strict preventivă și urmărește atât cunoașterea și actualizarea resurselor disponibile, cât și identificarea eventualelor vulnerabilități.

Inventarierea trebuie să ofere Ministerului Sănătății o imagine actualizată asupra infrastructurii energetice de rezervă existente în unitățile medicale din România.

Informațiile centralizate pot indica unitățile în care sunt necesare investiții, reparații sau alte intervenții pentru îmbunătățirea siguranței operaționale.

Obiectivul anunțat de Ministerul Sănătății este menținerea în condiții de siguranță a activităților medicale critice inclusiv atunci când apar probleme cu alimentarea cu energie electrică. Monitorizarea generatoarelor și a capacității efective de rezervă a unităților sanitare va continua în perioada următoare.