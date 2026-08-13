Microsoft își reduce prezența în China după ani de expansiune. Boom-ul inteligenței artificiale îi oferă însă un motiv important să rămână

Microsoft își reduce treptat prezența în China, închizând în ultimii cinci ani cel puțin 15 filiale și societăți mixte, însă compania nu intenționează în prezent să părăsească piața chineză. Potrivit unor surse din interiorul companiei, grupul urmează o strategie de retragere graduală, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și China, al competiției crescânde din partea furnizorilor locali și al restricțiilor americane privind tehnologiile avansate.

În 2010, când Google se pregătea să iasă din China din cauza preocupărilor legate de cenzură și atacuri cibernetice, Microsoft considera ideea retragerii din această piață de neconceput. La acea vreme, Bill Gates și fostul director executiv Steve Ballmer au sugerat că Google reacționează exagerat.

Situația s-a schimbat însă semnificativ în ultimii ani, notează Reuters. În 2023, Microsoft a analizat inclusiv posibilitatea ieșirii din China, deoarece unii directori considerau că firma își asumă prea multe riscuri geopolitice pentru un câștig economic prea redus. Totuși, compania a decis să rămână, iar în prezent nu are planuri de retragere completă. În 2024, China a reprezentat doar 1,5% din veniturile globale ale Microsoft.

Surse apropiate companiei susțin că Microsoft a fost afectată puternic de deteriorarea relațiilor dintre Washington și Beijing. Începând din 2017, China a încurajat utilizarea software-ului dezvoltat pe plan intern, considerat mai sigur și tot mai competitiv față de produse precum Windows și Office. În același timp, restricțiile impuse de Statele Unite, inclusiv controalele la export pentru tehnologii avansate, au limitat extinderea afacerilor profitabile ale Microsoft în domeniile cloud și inteligență artificială în China.

Alte mari companii americane din tehnologie își reevaluează, de asemenea, expunerea pe piața chineză. Apple intenționează să producă în India majoritatea iPhone-urilor vândute în SUA până la sfârșitul anului 2026, iar Elon Musk a respins recent informațiile potrivit cărora Tesla ar analiza separarea operațiunilor sale din China.

Microsoft a ales în cele din urmă să rămână deoarece a dezvoltat o afacere profitabilă prin furnizarea de servicii către companii chineze precum ByteDance, proprietarul TikTok, care au nevoie de tehnologie occidentală pentru gestionarea operațiunilor internaționale. Compania consideră, de asemenea, că menținerea unei prezențe în China este importantă pentru accesul la baza de talente inginerești de înalt nivel a țării.

Fostul șef al Microsoft China, Alain Crozier, a declarat că relația companiei cu autoritățile chineze este una dintre cele mai profunde pe care o companie tehnologică occidentală le-a construit în China. Un purtător de cuvânt al Microsoft nu a comentat deliberările interne privind viitorul afacerii din China, dar a afirmat că firma operează într-un mediu de reglementare aplicabil tuturor furnizorilor internaționali și că rămâne angajată față de piața chineză.

Microsoft a explicat că evoluția afacerii sale din China reflectă competiția de pe piață, cerințele de reglementare și tendințele tehnologice. ByteDance nu a răspuns solicitărilor privind relația sa cu Microsoft.

Implicarea Microsoft la nivelul autorităților chineze datează din anii 1990. Bill Gates a efectuat prima dintre numeroasele sale vizite în China în 1994 și a fost primit de președintele Jiang Zemin, care l-a încurajat să studieze istoria Chinei. Ulterior, compania a investit împreună cu guvernul în incubatoare de start-up-uri și a respectat cerințele de cenzură pe care Google nu le-a acceptat.

La mijlocul anilor 2010, China a devenit tot mai suspicioasă față de tehnologia occidentală, după dezvăluirile privind colaborarea unor companii americane cu autoritățile de la Washington în activități de spionaj asupra unor guverne străine. Pentru Microsoft, acest context a fost problematic, deoarece multe dintre cele mai mari companii chineze sunt deținute de stat sau au legături strânse cu autoritățile.

Ca răspuns, Microsoft a dezvoltat Windows 10 China Government Edition, o versiune negociată direct între directorul executiv Satya Nadella și oficiali ai Ministerului Finanțelor din China. Produsul a fost adoptat de mai multe instituții guvernamentale, însă nu a avut succesul comercial sperat de companie.

În 2017, guvernul chinez a introdus noi reguli de achiziții pentru servicii considerate sigure și fiabile. Niciun sistem de operare străin, inclusiv Windows, nu a fost considerat conform cu aceste politici. Produsele Microsoft nu au fost interzise, dar utilizarea lor a fost supusă unor verificări suplimentare de securitate și unor proceduri de aprobare mai stricte.

Reuters a analizat șase ghiduri de achiziții pentru sisteme informatice publicate între decembrie 2023 și mai 2026. Cinci dintre acestea nu recomandau Microsoft, iar al șaselea includea Windows 10 China Government Edition, însă menționa că utilizarea sa este supusă unor cerințe suplimentare de administrare. Ministerele chineze ale tehnologiei și finanțelor nu au răspuns întrebărilor privind impactul acestor reglementări asupra afacerii Microsoft.

Încrederea companiilor americane care operează în China a fost afectată și mai mult de deteriorarea relațiilor chino-americane. Potrivit celui mai recent sondaj privind climatul de afaceri realizat de Camera Americană de Comerț din China, doar 52% dintre respondenți consideră China o prioritate globală majoră pentru investiții, față de 62% în 2019.

Deși încercările Microsoft de a deveni principalul furnizor tehnologic al statului chinez nu au avut succesul dorit, compania și-a găsit un nou motor de creștere în sectorul privat. Companii precum ByteDance și retailerul de modă ultra-rapidă Shein desfășoară activități importante pe piețele occidentale și utilizează platforma Azure pentru administrarea datelor în conformitate cu reglementările internaționale. Azure oferă, de asemenea, clienților corporativi chinezi acces la modele occidentale de inteligență artificială dezvoltate de furnizori precum OpenAI, care nu operează direct în China.

Până la mijlocul anilor 2020, sprijinirea expansiunii globale a companiilor chineze devenise cea mai importantă afacere a Microsoft legată de China, chiar dacă veniturile generate rămâneau reduse în raport cu dimensiunea globală a companiei.

Analiștii au ridicat însă semne de întrebare privind sustenabilitatea acestui model de afaceri bazat pe inteligență artificială, deoarece depinde de furnizori terți precum OpenAI. În plus, companiile chineze pot utiliza modele locale, precum Kimi, care devin tot mai competitive și sunt semnificativ mai ieftine decât alternativele occidentale. OpenAI și Shein nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Microsoft a jucat încă din anii 1990 un rol important în dezvoltarea bazei de talente tehnologice a Chinei. Pe lângă angajarea de ingineri orientați spre activități comerciale, compania a înființat Microsoft Research China, un centru dedicat cercetării în tehnologii avansate. Printre foștii cercetători ai laboratorului se numără lideri importanți ai companiilor de inteligență artificială SenseTime și DeepSeek.

Presiunile politice recente au afectat însă capacitatea Microsoft de a păstra aceste talente. Controalele americane la export pentru cipuri și modele AI au limitat accesul inginerilor din China la tehnologiile de ultimă generație. Președintele Microsoft, Brad Smith, a declarat în 2023 că firma nu desfășoară în China cercetare în domenii sensibile precum calculul cuantic.

Compania a analizat inclusiv închiderea laboratorului de cercetare, dar a decis în cele din urmă să relocheze o parte dintre cei mai valoroși cercetători. După introducerea restricțiilor americane privind exporturile de tehnologii AI, Microsoft Research China, redenumit Microsoft Research Asia, a deschis laboratoare în Vancouver, Singapore și Tokyo.

Microsoft a întâmpinat însă dificultăți în convingerea dezvoltatorilor să părăsească China. În 2024, compania a oferit oportunități de relocare pentru aproximativ 1.000 dintre cei mai buni ingineri ai săi către Statele Unite și alte trei țări occidentale, însă doar aproximativ o treime au acceptat. Microsoft a confirmat existența acestor oferte de transfer, fără a furniza detalii suplimentare.

Mulți dintre inginerii cu experiență au preferat să plece către universități și companii tehnologice chineze, unde pot continua cercetarea la nivel înalt și rămân aproape de familii.

În trecut, Microsoft reușise să limiteze pierderea angajaților către rivalii locali. Rata de plecări era de aproximativ 17% la mijlocul anilor 2010, însă compania a redus-o sub 10% prin dezvoltarea unor noi linii de afaceri, inclusiv serviciile oferite ByteDance, și prin oferirea de oportunități profesionale la nivel global.

Alain Crozier a subliniat că numărul angajaților și unele dintre proiectele dezvoltate în China au fluctuat în timp, însă compania nu și-a schimbat obiectivul de a aduce tehnologie în China pentru piața și companiile chineze.