Consumul de energie electrică din SUA va atinge noi recorduri. Centrele de date pentru AI împing cererea tot mai sus

Consumul de energie electrică din Statele Unite este estimat să atingă noi niveluri record în 2026 și 2027, după ce în 2025 a stabilit un maxim pentru al doilea an consecutiv. Creșterea este alimentată în mare parte de centrele de date pentru inteligență artificială și criptomonede, dar și de electrificarea tot mai accentuată a locuințelor și companiilor.

Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA, Energy Information Administration (EIA), estimează în cel mai recent raport Short-Term Energy Outlook că cererea de energie electrică va continua să crească în următorii doi ani.

După nivelul record de 4.195 miliarde de kilowați-oră (kWh) înregistrat în 2025, consumul este estimat să urce la 4.268 miliarde kWh în 2026 și la 4.391 miliarde kWh în 2027.

Una dintre principalele explicații pentru această evoluție este dezvoltarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale și criptomonedelor, infrastructuri care au nevoie de cantități mari de electricitate pentru funcționare, transmite Reuters.

În același timp, gospodăriile și companiile folosesc tot mai mult electricitatea în locul combustibililor fosili pentru încălzire și transport, ceea ce contribuie suplimentar la creșterea cererii.

EIA și-a redus însă estimările privind creșterea consumului de electricitate în Texas pentru 2027. Revizuirea vine după ce guvernatorul statului a anunțat, pe 3 august, o pauză în dezvoltarea unor noi centre de date.

În noile estimări, instituția americană se așteaptă ca necesarul de electricitate din Texas să crească cu 6% în 2027. Prognoza precedentă indica un avans mult mai puternic, de 14%.

Modificarea arată cât de importantă a devenit industria centrelor de date pentru perspectivele privind consumul de energie electrică, în special în statele în care sunt concentrate astfel de investiții.

Diferențe importante apar și între principalele categorii de consumatori.

Pentru 2026, EIA estimează că vânzările de electricitate către consumatorii rezidențiali vor coborî ușor la 1.514 miliarde kWh. În 2025, acestea au atins un maxim istoric de 1.515 miliarde kWh.

În schimb, consumul clienților comerciali este estimat să urce la 1.545 miliarde kWh în 2026, după nivelul record de 1.493 miliarde kWh înregistrat în anul precedent.

Pentru consumatorii industriali, prognoza indică 1.064 miliarde kWh. Nivelul este egal cu recordul istoric înregistrat în anul 2000.

Creșterea consumului va fi însoțită și de schimbări în modul în care Statele Unite produc electricitate.

Pe fondul majorării producției din surse regenerabile, EIA estimează că ponderea cărbunelui în producția de electricitate va coborî de la 17% în 2025 la 16% în 2026 și 15% în 2027.

Gazele naturale își vor păstra însă poziția dominantă. Acestea ar urma să asigure 40% din producția de electricitate atât în 2026, cât și în 2027, aceeași pondere ca în 2025.

Sursele regenerabile vor continua să avanseze. Ponderea lor este estimată să crească de la aproximativ 24% în 2025 la 25% în 2026 și 27% în 2027.

Energia nucleară ar urma să rămână stabilă la 18% din producția de electricitate în 2026 și 2027, nivel identic cu cel din 2025.

EIA estimează și o evoluție diferită a consumului de gaze naturale în funcție de categoria de utilizatori.

În 2026, consumul rezidențial este prognozat să scadă la 12,5 miliarde de picioare cubice pe zi, iar cel comercial la 9,5 miliarde de picioare cubice pe zi.

În industrie, consumul ar urma să urce la 23,9 miliarde de picioare cubice pe zi. Pentru producerea energiei electrice, prognoza indică un consum de 36,6 miliarde de picioare cubice pe zi.

Acest nivel este foarte apropiat de recordul de 36,8 miliarde de picioare cubice pe zi înregistrat în 2024 pentru producția de electricitate.

Pentru comparație, maximul istoric al consumului rezidențial a fost de 14,3 miliarde de picioare cubice pe zi în 1996. În sectorul comercial, recordul de 9,9 miliarde a fost stabilit în 2025, iar în industrie maximul de 23,8 miliarde de picioare cubice pe zi data din 1973.