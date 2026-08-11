Investitorii se întorc spre Europa. Bursele ating recorduri, iar euro urcă pe fondul rezultatelor solide ale companiilor

Piețele europene au început să atragă tot mai mult capital în 2026, în ciuda temerilor că războiul cu Iranul ar putea împinge regiunea spre stagflație. Acțiunile, obligațiunile și moneda euro beneficiază de rezultate financiare peste așteptări și de o economie care continuă să crească fără să provoace, deocamdată, presiuni excesive asupra inflației.

Indicele Stoxx Europe 600 a avansat cu 12% de la începutul anului, potrivit unei analize Bloomberg. Principalii indici bursieri din Germania, Italia și Franța au ajuns între timp la niveluri record.

Evoluția contrazice scenariile pesimiste apărute după escaladarea conflictului cu Iranul, când investitorii se temeau că scumpirea energiei ar putea provoca în Europa o combinație dificilă între inflație ridicată și creștere economică slabă.

Interesul investitorilor nu se limitează la acțiuni. Obligațiunile guvernamentale germane au avut o evoluție mai bună decât titlurile de stat americane, iar euro se tranzacționează în apropierea celor mai ridicate niveluri din ultimele două luni.

Unul dintre principalele motive este sezonul foarte bun de raportări financiare. Companiile incluse în indicele MSCI Europe au raportat o creștere de 17% a profiturilor în trimestrul al doilea. Este cel mai mare avans înregistrat de la sfârșitul anului 2022, potrivit datelor Bloomberg Intelligence.

Printre sectoarele care au contribuit semnificativ la această evoluție se numără mineritul și industria, domenii care tind să fie mai sensibile la evoluția economiei.

Inteligența artificială contribuie și ea la schimbarea percepției investitorilor asupra companiilor europene.

Helen Jewell, director internațional de investiții pentru acțiuni fundamentale în cadrul BlackRock, consideră că reziliența profiturilor reprezintă una dintre principalele atracții ale pieței europene. În același timp, expunerea mai diversificată la inteligența artificială permite investitorilor să profite de această tendință fără concentrarea foarte mare întâlnită în anumite segmente ale piețelor din SUA și Asia.

În prima etapă a boom-ului AI, investitorii au favorizat în special marile companii americane care cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Acum, interesul începe să se îndrepte și către companiile care vor utiliza aceste tehnologii în propriile activități.

Un coș de acțiuni europene format de Bank of America din companii care adoptă inteligența artificială a crescut cu 14% de la începutul anului. Prin comparație, marile companii americane de infrastructură cloud și AI incluse în categoria „hyperscalers” au avansat cu 4%.

Investitorii internaționali își îndreaptă atenția și către obligațiunile europene.

Economia zonei euro este estimată să crească în termeni reali cu 0,8% în 2026 și cu 1,2% în 2027. Pentru Statele Unite sunt prognozate avansuri de 2,2%, respectiv 2,1%.

Ritmul mai redus de creștere economică din Europa susține însă cererea pentru obligațiuni, în condițiile în care riscurile fiscale și de politică monetară sunt considerate mai dificil de evaluat în Statele Unite și Japonia.

Banca Centrală Europeană a majorat dobânda cu 0,25 puncte procentuale o singură dată în acest an, ca răspuns la șocul inflaționist provocat de război. Piețele se așteaptă la încă două majorări până la jumătatea anului viitor.

Erik Liem, strateg pentru dobânzi la Commerzbank, consideră că obligațiunile guvernamentale europene rămân atractive pentru investitorii internaționali. BCE a reacționat deja la șocul provocat de Iran, iar direcția politicii sale este considerată mai ușor de anticipat decât cea a Rezervei Federale americane.

Diferența dintre randamentele obligațiunilor americane și germane cu maturitatea la 30 de ani a ajuns săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Schimbarea de sentiment este vizibilă și în fluxurile internaționale de capital. Investitorii japonezi au cumpărat luna trecută obligațiuni suverane franceze, în timp ce și-au redus expunerea la titlurile de stat americane și australiene.

Creșterea interesului pentru activele europene se reflectă și în evoluția monedei unice.

Euro a atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimele șapte săptămâni și se tranzacționează peste pragul de 1,15 dolari. Evoluția este explicată parțial și prin slăbirea generală a monedei americane.

MUFG estimează că euro ar putea ajunge la 1,20 dolari până la jumătatea anului viitor, pe măsură ce administratorii rezervelor valutare își diversifică deținerile.

Derek Halpenny, șeful departamentului de cercetare al MUFG Bank, consideră că euro este principala monedă pentru care investitorii ar putea urmări creșterea expunerii în următoarele 12-24 de luni.

Optimismul nu este însă împărtășit de toți investitorii. Prețul petrolului se află cu aproape 23% peste minimul atins în iulie, iar un acord pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz nu a fost încă obținut.

Problemele privind aprovizionarea Europei cu gaze naturale lichefiate și creșterea prețurilor globale la alimente ar putea genera noi presiuni inflaționiste în a doua parte a anului.

Există și riscuri fiscale și politice. Franța și Italia vor organiza alegeri anul viitor, ceea ce poate afecta sentimentul investitorilor.

James Athey, administrator de fond la Marlborough Investment Management, consideră că piața obligațiunilor a inclus probabil deja în preț majorările de dobândă anticipate din partea BCE, iar deteriorarea situației fiscale și incertitudinea politică ar putea reduce optimismul actual.

Un alt risc vine chiar din sectorul tehnologic. Duncan Toms, strateg multi-asset la HSBC, consideră că performanța superioară a Europei depinde și de direcția în care se vor îndrepta investitorii după recentele scăderi ale acțiunilor AI.

Dacă interesul revine puternic către companiile care au condus până acum boom-ul inteligenței artificiale, în special producătorii de semiconductori, menținerea avantajului burselor europene ar putea deveni mai dificilă.