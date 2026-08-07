Bursa de Valori București începe ziua sub presiune. Ce acțiuni au ieșit din tipar
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori București (BVB) a deschis ultima ședință de tranzacționare a săptămânii în teritoriu negativ, principalii indici înregistrând scăderi în primele minute ale sesiunii. Evoluția pieței locale a fost dominată de multă prudență, cu cele mai multe repere bursiere consemnând variații negative la începutul zilei de tranzacționare.
Bursa de Valori București a început ultima ședință de tranzacționare cu scăderi pe majoritatea indicilor
După aproximativ 30 de minute de la debutul ședinței, valoarea tranzacțiilor realizate la Bursa de Valori București ajungea la 8,46 milioane de lei, sumă echivalentă cu aproximativ 1,61 milioane de euro.
Indicele BET, principalul indicator al pieței de capital de la București, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, se deprecia cu 0,56%, până la nivelul de 35.498,83 puncte.
Indicii principali au început ziua pe scădere
Evoluții negative erau înregistrate și de ceilalți indici importanți ai Bursei de Valori București. BET-XT, indice care include 25 dintre cele mai tranzacționate titluri de pe piața locală, cobora cu 0,56%.
Indicele BET-BK, utilizat ca reper de către fondurile de investiții, consemna la rândul său o scădere de 0,33%. De asemenea, BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni listate la BVB, înregistra un recul de 0,53%.
BET-FI, indice dedicat fostelor SIF-uri, avea o depreciere de 0,70%, iar BET-NG, care include companii din domeniul energiei și utilităților, era în scădere cu 0,60%.
Singurul indice care afișa o evoluție pozitivă la începutul ședinței era BETAeRO, indicator reprezentativ pentru piața AeRO, care avansa cu 0,08%.
Acțiunile cu cele mai mari variații la începutul sesiunii
În ceea ce privește acțiunile listate la Bursa de Valori București, cele mai mari creșteri înregistrate la începutul tranzacționării erau raportate de Bittnet Systems, cu un avans de 14,29%, urmat de Aeta, cu o creștere de 6,80%, și Aerostar, cu o apreciere de 2,16%.
Pe partea de scăderi, cele mai importante reculuri erau consemnate de acțiunile Compa, care pierdeau 3,33%, titlurile Șantierul Naval Orșova, cu o depreciere de 2,80%, și Ropharma, aflate în scădere cu 1,82%.
Evoluția indicilor și a acțiunilor listate reflecta variațiile înregistrate pe piața de capital în primele minute ale ultimei ședințe de tranzacționare a săptămânii, investitorii urmărind dinamica principalelor companii incluse în indicii bursieri.
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