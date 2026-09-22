Statele Unite pregătesc o nouă lovitură pentru Iran. Companiile aeriene iraniene ar putea fi oprite la nivel mondial

Statele Unite pregătesc o nouă măsură economică împotriva Iranului, care vizează direct sectorul aerian. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că toate companiile aeriene iraniene ar putea fi practic scoase din operațiunile internaționale începând cu 23 septembrie, prin amenințarea cu sancțiuni secundare împotriva companiilor străine care continuă să le furnizeze servicii.

Măsura nu vizează doar companiile aeriene iraniene. Amenințarea Washingtonului se extinde asupra aeroporturilor, companiilor care vând bilete, furnizorilor de combustibil și altor firme care asigură serviciile necesare pentru ca operatorii aerieni iranieni să poată funcționa în afara țării, conform NDTV.

Scott Bessent a explicat că, în cazul în care avioanele iraniene aterizează în alte țări, operatorii aeroportuari nu ar mai trebui să le furnizeze combustibil sau servicii de aterizare, iar companiile nu ar mai trebui să le vândă bilete. În caz contrar, acestea riscă să fie excluse din sistemul financiar bazat pe dolar.

Secretarul Trezoreriei a indicat astfel că presiunea americană nu se limitează la sancționarea directă a transportatorilor iranieni, ci urmărește și companiile și infrastructura de care aceștia depind pentru operațiunile internaționale.

Măsura reprezintă cea mai recentă escaladare a campaniei economice a Washingtonului împotriva Teheranului. Aceasta vine după sancțiunile americane aplicate anterior industriei aviatice iraniene și după avertismentul lui Bessent privind un așa-numit D-Day economic pentru Iran, precum și după angajamentul de a limita accesul Teheranului la resurse financiare.

Iranul nu a oferit încă un răspuns la cea mai recentă ofensivă economică anunțată de Statele Unite, chiar dacă mai multe țări au început să ia măsuri împotriva operatorilor aerieni iranieni sancționați.

Două surse irakiene au declarat pentru agenția AFP că Bagdadul urma să suspende zborurile companiilor aeriene iraniene în urma anunțului făcut de Trezoreria SUA.

Georgia a interzis, de asemenea, accesul transportatorilor iranieni pe teritoriul său, în timp ce compania aeriană iraniană Mahan a anunțat suspendarea curselor către Turcia, la solicitarea guvernului turc.

Sectorul aviatic iranian se confruntă de mult timp cu sancțiuni internaționale. Acestea au limitat capacitatea Iranului de a achiziționa aeronave, piese de schimb și servicii de mentenanță.

Declarațiile lui Scott Bessent au venit la o zi după întâlnirea acestuia cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul unor discuții economice care au pregătit terenul pentru summitul de joi dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

China este unul dintre principalii parteneri economici și susținători diplomatici ai Iranului.

Prin urmare, presiunea exercitată asupra sectorului aviatic iranian are loc în paralel cu discuțiile dintre Washington și Beijing, într-un moment în care Statele Unite încearcă să crească presiunea economică asupra Teheranului.

Statele Unite și Iranul se află în război de la sfârșitul lunii februarie, când atacurile americano-israeliene au ucis liderul suprem al Republicii Islamice și oficiali militari de rang înalt, la începutul unei ofensive de amploare.

Teheranul a răspuns prin blocarea Strâmtorii Hormuz, o rută maritimă esențială pentru transporturile de energie. Măsura a provocat creșterea prețurilor globale la petrol, în timp ce conflictul s-a extins în Orientul Mijlociu.

În acest context, sancțiunile asupra sectorului aviatic reprezintă o nouă componentă a presiunii economice exercitate de administrația președintelui Donald Trump asupra Iranului.

La începutul acestei luni, Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva tuturor companiilor aeriene iraniene care nu fuseseră deja vizate de astfel de măsuri. Departamentul Trezoreriei a vizat, de asemenea, entități care sprijină sectorul aviatic iranian, inclusiv firme cu sediul în afara Iranului.

Spațiul aerian al Iranului a fost complet închis după ce alianța americano-israeliană a lansat atacurile de la sfârșitul lunii februarie. Ulterior, unele zboruri au fost reluate, însă doar pentru curse operate de companii aeriene iraniene.

Noua amenințare americană privind sancționarea companiilor străine care asigură servicii pentru aceste transportatoare ar putea afecta astfel una dintre puținele forme de conectare aeriană internațională rămase pentru operatorii iranieni.