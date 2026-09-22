Republica Moldova se pregătește pentru stare de urgență după ce nivelul Nistrului a continuat să scadă. Maia Sandu: Trebuie să fim pregătiți

Republica Moldova se pregătește să intre în stare de urgență în domeniul energiei și în sectorul hidrologic, în contextul în care nivelul apelor Nistrului continuă să scadă. Autoritățile se tem că țara ar putea rămâne fără suficiente cantități de gaze naturale, energie electrică și combustibili.

Guvernul trebuie să identifice surse alternative de aprovizionare și să pregătească stocuri pentru iarnă. Marți, Executivul urmează să aprobe propunerea privind instituirea stării de urgență, după care Parlamentul se va reuni pentru a supune măsura votului.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat necesitatea ca autoritățile să fie pregătite pentru orice evoluție și să se asigure că țara are acces la apă, energie electrică, gaze naturale și combustibili, indiferent de ceea ce se întâmplă în exterior.

Șefa statului a precizat că Republica Moldova nu poate influența prețurile, însă consideră că principalul risc îl reprezintă lipsa unor cantități suficiente de resurse.

În acest context, mobilizarea tuturor instituțiilor este considerată esențială pentru ca Republica Moldova să poată face față situației.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice evoluție și să ne asigurăm că, indiferent de ce se întâmplă în exterior, Republica Moldova are acces la apă, energie electrică, gaze naturale și combustibili. Din păcate, noi nu putem influența prețurile. Riscul cel mai mare este însă să rămânem fără suficiente cantități. De aceea, mobilizarea tuturor instituțiilor este esențială”, a transmis Maia Sandu.

Scăderea continuă a nivelului Nistrului reprezintă astfel un factor important în pregătirile autorităților pentru perioada următoare, în condițiile în care sunt vizate atât sectorul hidrologic, cât și domeniul energetic.

Guvernul trebuie să pregătească măsurile necesare pentru asigurarea aprovizionării și a stocurilor pentru iarnă, în timp ce Parlamentul urmează să se pronunțe prin vot asupra propunerii de instituire a stării de urgență.

Nistrul are o importanță majoră pentru Republica Moldova, fiind una dintre principalele surse de apă ale țării și având un rol esențial în asigurarea resurselor necesare populației și economiei. Nivelul râului influențează atât disponibilitatea apei, cât și producția de energie electrică, iar o scădere semnificativă poate pune presiune asupra alimentării cu apă și energiei.