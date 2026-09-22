Când trece România la ora de iarnă și care este noutatea din acest an

Echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă pe 22 septembrie / SURSA FOTO: Dreamstime

Toamna astronomică se instalează în această perioadă, iar în emisfera nordică zilele devin treptat mai scurte. Echinocțiul de toamnă are loc în această săptămână și marchează momentul în care Soarele trece din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

Fenomenul astronomic se produce la o oră precisă, stabilită în funcție de poziția aparentă a Soarelui pe sfera cerească. Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 03.05, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte.

Momentul echinocțiului de toamnă este cunoscut și sub denumirea de „punct autumnal”. Acesta se află pe sfera cerească la intersecția dintre ecliptică și ecuatorul ceresc, iar Soarele traversează această zonă în ziua echinocțiului.

Ecliptica reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului. La echinocțiul de toamnă, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. În aceeași perioadă, în emisfera nordică durata zilei începe să scadă, în timp ce în emisfera sudică aceasta crește.

Pe lângă schimbarea anotimpului, toamna aduce și trecerea la ora de iarnă. În România, schimbarea orei va avea loc pe 25 octombrie 2026. Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore.

Schimbarea orei nu presupune însă reglarea manuală a tuturor dispozitivelor folosite în mod obișnuit. Smartphone-urile, tabletele, ceasurile inteligente și calculatoarele pot face automat trecerea la noua oră, dacă în setările acestora este activată opțiunea pentru schimbarea automată a fusului orar și a datei.

În schimb, unele dispozitive vor necesita intervenția utilizatorului. Ceasurile mecanice de perete, ceasurile deșteptătoare și anumite dispozitive electronice mai vechi nu realizează automat modificarea și trebuie reglate manual.

Tranziția către ora de iarnă va avea loc în noaptea de 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi mutate la ora 03:00, ceea ce înseamnă că ora va fi dată înapoi cu 60 de minute.

Prin această modificare, intervalul dintre ora 03:00 și ora 04:00 se repetă, iar ziua de 25 octombrie ajunge să aibă 25 de ore. Pentru români, schimbarea înseamnă, astfel, o oră în plus în ziua în care se face trecerea la ora de iarnă.

Dispozitivele care au setată schimbarea automată a fusului orar și a datei vor efectua modificarea fără intervenție manuală. În cazul ceasurilor mecanice, al ceasurilor deșteptătoare și al anumitor aparate electronice mai vechi, ora va trebui însă ajustată manual după trecerea la ora de iarnă.

Astfel, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar perioada de timp aferentă acestei ore va fi parcursă din nou. Trecerea la ora de iarnă are loc în aceeași perioadă în care, în emisfera nordică, zilele sunt tot mai scurte, după echinocțiul de toamnă. Echinocțiul marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.