Greva feroviară din Italia începe astăzi, la ora 21:00. Ce trenuri sunt afectate și când sunt garantate serviciile?

Greva feroviară din Italia începe luni seară, ora 21:00, și va afecta circulația trenurilor timp de 24 de ore. Călătorii trebuie să se pregătească pentru întârzieri, anulări și modificări de traseu. Iată ce trebuie să știe pasagerii înainte de a călători.

Personalul feroviar din Italia va intra în grevă începând de luni, 7 septembrie, ora 21:00, până marți, 8 septembrie, ora 21:00. Pasagerii trebuie să se aștepte la anulări, întârzieri și modificări ale circulației trenurilor, inclusiv în orele de dinaintea începerii grevei și după încheierea acesteia, pe măsură ce operatorii își ajustează serviciile.

Pentru cei care călătoresc cu trenurile regionale, există anumite intervale în care sunt garantate serviciile. În zilele lucrătoare, trenurile ar trebui să circule între orele 6:00 și 9:00, precum și între orele 18:00 și 21:00. În afara acestor perioade, călătorii se pot confrunta cu anulări, întârzieri sau modificări ale rutelor.

Operatorul feroviar Trenitalia le recomandă pasagerilor să verifice starea călătoriei înainte de plecare, fie în aplicația companiei, fie pe site-ul oficial. Verificarea în avans este cu atât mai importantă în contextul în care perturbările pot apărea și înainte sau după intervalul oficial al grevei.

Greva afectează și trenurile de mare viteză, precum și serviciile Intercity. Spre deosebire de trenurile regionale, acestea nu beneficiază de perioade de circulație garantată în timpul grevei, astfel că pasagerii trebuie să verifice în prealabil dacă trenul lor circulă.

Călătorii ale căror trenuri sunt anulate pot solicita rambursarea integrală a biletului, însă termenul-limită pentru depunerea cererii diferă în funcție de tipul serviciului utilizat. Prin urmare, pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația trenului și condițiile aplicabile pentru rambursare.

Pasagerii afectați de greva feroviară din Italia pot solicita rambursarea integrală a biletelor, însă termenul-limită pentru depunerea cererii diferă în funcție de tipul serviciului utilizat.

În cazul trenurilor Frecce și Intercity, cererile de rambursare pot fi depuse din momentul anunțării grevei și până la ora programată pentru plecarea trenului. Pentru trenurile regionale, cererea trebuie depusă cel târziu până la miezul nopții din ziua care precedă greva.

Pasagerii care nu doresc să renunțe la călătorie au și posibilitatea de a-și reprograma deplasarea pentru un alt serviciu, în aceleași condiții, în funcție de locurile disponibile.

Sindicatele din sectorul feroviar au convocat greva pentru a solicita îmbunătățirea condițiilor de muncă, creșterea nivelului de siguranță și o organizare mai eficientă a turelor pentru angajații din domeniu.