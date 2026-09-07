CSAT, decizie privind prezența militară a SUA în România. Urmează măsuri concrete

România și Statele Unite discută următorii pași privind prezența militarilor și a capabilităților americane pe teritoriul țării noastre. Subiectul a fost analizat luni de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe fondul procesului prin care Washingtonul își reevaluează postura militară în Europa.

Potrivit Administrației Prezidențiale, autoritățile române pregătesc în această perioadă inclusiv măsurile necesare pentru susținerea din punct de vedere operațional și logistic a forțelor SUA.

Analiza din CSAT are loc într-un moment în care Statele Unite își revizuiesc modul în care sunt distribuite forțele militare în Europa. În acest context, România și SUA poartă un dialog bilateral referitor atât la trupele americane, cât și la capabilitățile prezente pe teritoriul românesc.

„În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, CSAT a evaluat stadiul actual şi etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenţei trupelor şi capabilităţi americane în ţara noastră”, a transmis Administrația Prezidențială.

Membrii Consiliului apreciază că întărirea prezenței americane are o importanță strategică pentru securitatea României, dar și pentru capacitatea NATO de a descuraja eventualele amenințări pe Flancul Estic.

„Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României şi un factor esenţial pentru descurajarea şi apărarea Flancului Estic al NATO şi a întregului spaţiu euroatlantic”, se precizează în comunicatul transmis după ședința CSAT.

În paralel cu discuțiile politice și militare, instituțiile statului analizează condițiile în care România va asigura sprijinul necesar forțelor americane aflate pe teritoriul național.

Este vorba despre mecanismul Host Nation Support, prin care țara gazdă asigură o serie de condiții și resurse necesare desfășurării și funcționării forțelor aliate. Detaliile sunt evaluate la nivel interinstituțional, în funcție de cerințele logistice și operaționale ale trupelor SUA.

„Elementele specifice ale sprijinului naţiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerinţelor operaţionale şi logistice ale forţelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituţional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete”, arată Administrația Prezidențială.

Astfel, comunicatul CSAT nu anunță deocamdată efective suplimentare sau noi capabilități americane care vor fi desfășurate în România, ci indică faptul că negocierile și pregătirile continuă, urmând ca pe baza analizelor în curs să fie luate decizii concrete.