CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României. Bugetul pentru apărare va urca până la 5% din PIB

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul stabilește direcțiile de modernizare și dezvoltare a capabilităților militare, în contextul în care România și-a asumat ca, până în 2035, alocările pentru apărare și cheltuielile asociate să ajungă la 5% din PIB.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe în care au fost analizate consolidarea capacității operaționale a Armatei și adaptarea planificării strategice la schimbările din mediul de securitate regional și internațional, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Noul plan urmărește corelarea necesarului de echipamente militare cu resursele financiare care vor fi puse la dispoziția apărării în următorii ani.

„În cadrul şedinţei, membrii CSAT au definit direcţii de acţiune pentru modernizarea sistemului naţional de apărare în concordanţă cu standardele şi exigenţele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluţiilor actuale din mediul de securitate regional şi global. În acest sens, Consiliul a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesităţile operaţionale de echipamente militare şi resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităţilor existente şi introducerea altora noi, sustenabile, flexibile şi mobile, în măsură să răspundă riscurilor şi ameninţărilor curente”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Una dintre schimbările majore pentru următorul deceniu privește resursele financiare destinate domeniului. La Summitul NATO de la Haga din 2025, România și-a asumat, alături de ceilalți aliați, ca până în 2035 să ajungă la alocări totale de 5% din PIB.

Din acest procent, 3,5% din PIB ar urma să reprezinte cheltuielile pentru apărare, iar alte 1,5% din PIB vor fi destinate cheltuielilor asociate domeniului.

Majorarea fondurilor este văzută și ca o oportunitate pentru companiile românești din industria de apărare.

„Creşterea alocaţiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante şi know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu”, precizează Administrația Prezidențială.

CSAT a aprobat, separat, Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. Acesta transpune în măsuri concrete recomandările Analizei Strategice a Apărării, document aprobat de Consiliu în 2025.

Programul urmărește inclusiv creșterea capacității de luptă și pregătirea Armatei pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din apărarea colectivă.

„Nivelul de ambiţie al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii şi contracarării ameninţărilor şi provocărilor la adresa integrităţii teritoriale, a suveranităţii naţionale, a stabilităţii şi a progresului economic, precum şi de gestionarea optimă a responsabilităţilor privind apărarea colectivă. Se menţine necesitatea creşterii capacităţii de luptă a structurii de forţe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare şi pregătire pentru luptă”, se mai arată în comunicatul oficial.

Prin cele două documente aprobate, planificarea înzestrării militare este stabilită pentru următorul deceniu, în timp ce procesul mai amplu de transformare și dezvoltare a Armatei are ca orizont anul 2044.