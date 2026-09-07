Jaguar Land Rover va reduce 4.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, într-un amplu plan de reducere a costurilor

Industria auto europeană resimte tot mai puternic presiunea concurenței chineze, a tarifelor comerciale și a costurilor ridicate. În acest context, Jaguar Land Rover pregătește una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani. Compania britanică va renunța la mii de angajați și urmărește economii de miliarde de lire sterline.

Producătorul britanic de automobile de lux Jaguar Land Rover (JLR) a anunțat că va desființa aproximativ 4.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, echivalentul a circa 10% din forța sa de muncă la nivel global. Decizia face parte dintr-un amplu plan de reducere a costurilor, în condițiile în care compania se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea rivalilor chinezi mai ieftini, dar și cu efectele unui atac cibernetic și ale tarifelor impuse de Administrația Trump.

JLR, companie deținută de grupul indian Tata Motors, urmărește să obțină economii de aproximativ 1,7 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de dolari) în următorii doi ani. În paralel, producătorul intenționează să își reducă pragul de rentabilitate la aproximativ 300.000 de vehicule.

Directorul general al JLR, PB Balaji, a anunțat că producătorul va lansa și cinci produse noi în următoarele 12 luni. El a explicat că industria auto traversează o perioadă dificilă, marcată de schimbări tehnologice rapide, concurență intensă și incertitudine geopolitică.

Potrivit lui Balaji, reducerea efectivelor globale cu aproximativ 4.000 de posturi face parte din procesul de transformare a companiei. Directorul general a recunoscut că măsura va reprezenta o veste dificilă pentru angajații afectați și a precizat că JLR intenționează să îi sprijine pe aceștia într-un mod considerat corect și responsabil.

„Industria auto se confruntă cu provocări semnificative, cu schimbări tehnologice în mijlocul unei concurențe intense și al incertitudinii geopolitice continue. Ca parte a acestei transformări, vom reduce forța noastră de muncă la nivel global cu aproximativ 4.000 de posturi în următorii doi ani. Recunoaștem că acestea vor fi vești dificile pentru colegii afectați și ne angajăm să sprijinim pe toată lumea cu grijă, corectitudine și respect”, a adăugat el.

Acțiunile Tata Motors au crescut luni cu 0,3%, iar titlurile companiei listate la Mumbai au înregistrat o apreciere de peste 10% de la începutul anului.

Planul de reducere a costurilor anunțat de JLR reprezintă un nou test pentru premierul britanic Andy Burnham, după ce producătorii de automobile de lux Aston Martin și Bentley au anunțat, la rândul lor, măsuri de reducere a cheltuielilor în ultimele luni.

Ministrul pentru Afaceri și Comerț din Marea Britanie, Jonathan Reynolds, care a exclus în weekend posibilitatea unei intervenții financiare pentru salvarea companiei, urma să se întâlnească la începutul acestei săptămâni cu directorii JLR pentru a discuta despre planul de reducere a locurilor de muncă.

Guvernul de la Londra a transmis că este conștient de incertitudinea și îngrijorarea pe care măsurile le generează în rândul angajaților afectați, al familiilor acestora și al comunităților în care aceștia trăiesc. Executivul a subliniat că a adoptat deja mai multe măsuri pentru sprijinirea industriei auto din Regatul Unit.

Printre acestea se numără reducerea costurilor cu energia pentru producătorii auto, alocarea a 4 miliarde de lire sterline pentru capital și cercetare și dezvoltare în domeniul vehiculelor cu emisii zero, precum și lansarea unui program de subvenții în valoare de 2 miliarde de lire sterline destinat stimulării achiziției de automobile electrice.

Presiunile nu afectează însă doar producătorii britanici. Gigantul auto german Volkswagen a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că intenționează să elimine încă 50.000 de locuri de muncă, în cadrul unui plan amplu de transformare a companiei. Măsurile sunt adoptate pe fondul presiunilor generate de tarife și al concurenței tot mai puternice din partea producătorilor auto chinezi.