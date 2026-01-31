Au loc concedieri în România la compania germană Bosch. Firma a confirmat că vrea să taie aproximativ 20.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Concedierile sunt anunțate pentru 2026. Anul trecut, Bosch a avut un profit operațional de doar 1,7 miliarde de euro. Din acest motiv, divizia auto, numită Mobility, este sub presiune tot mai mare.

Directorul general, Stefan Hartung, spune că firmele chineze au devenit o concurență foarte puternică. În plus, există taxe vamale în SUA. Bosch investește de ani buni miliarde de euro în mașini electrice și conducere autonomă, dar aceste domenii nu aduc încă profit important. Nici vânzările de electrocasnice nu merg bine. Compania spune că oamenii cumpără mai puțin. Frigiderele, mașinile de spălat și uneltele de grădină s-au vândut mai slab.

În ceea ce privește reducerile de personal, Grupul Bosch urmărește acum să stabilească și să aplice definitiv planul de eliminare a peste 20.000 de locuri de muncă, în principal în Germania. Compania a început deja discuții cu reprezentanții angajaților. Anul trecut, aceste reduceri au costat Bosch aproximativ 2,7 miliarde de euro. Deoarece nu face concedieri din motive operaționale, compania renunță la angajați prin plăți compensatorii. Fără aceste costuri, profitul operațional ar fi fost cu peste un miliard de euro mai mare.

Conducerea estimează că, pe termen lung, măsura va aduce economii anuale de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Reducerea de personal va fi făcută treptat, până în anul 2030.Această acțiune face parte dintr-un plan global care prevede eliminarea a 3.400 de posturi din divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial. Angajații afectați lucrează în special în servicii interne, precum contabilitate, administrație, resurse umane și alte activități de suport.

Reprezentanții Bosch au explicat că reducerea de personal va fi realizată în mare parte prin automatizarea proceselor, nu prin mutarea activităților în alte țări. Conform legii și contractelor de muncă, angajații vor primi compensații, iar selecția celor disponibilizați se va face prin proceduri interne, împreună cu reprezentanții angajaților.

Compania a precizat că își propune să facă aceste schimbări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, în colaborare strânsă cu sindicatele și reprezentanții angajaților. De asemenea, Bosch a anunțat încă din toamnă că va elimina aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030, pe lângă reducerile deja anunțate anterior, ca parte a restructurării diviziei Mobility.

Aceste decizii au fost motivate de scăderea cererii pentru mașini și de concurența tot mai mare. Reprezentanții companiei au transmis, în luna septembrie, că măsurile anunțate nu afectează unitățile Bosch din România și că grupul își evaluează constant activitățile și structurile în funcție de piețe și domenii de activitate.

Cele mai multe concedieri sunt așteptate în Germania, unde aproximativ 9.000 de angajați vor fi afectați, în special în fabricile de pompe de injecție pentru motoare cu combustie, sisteme de acționare a motoarelor, componente electronice și în unitățile care produc transmisii, inclusiv în cercetare și dezvoltare. Bosch are peste 100.000 de angajați doar în Germania. Conducerea Bosch a spus că vrea să reducă cheltuielile cu aproximativ 2,5 miliarde de euro, pentru a putea susține planurile de reorganizare ale companiei.