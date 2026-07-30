Toyota, afectată de o schimbare majoră. Vânzările globale au coborât

Toyota Motor a raportat joi o scădere a producției și vânzărilor globale în prima jumătate a anului, marcând primul recul de acest tip din ultimii doi ani. Evoluția a fost influențată de cererea mai redusă din China și de schimbarea de generație a modelului SUV RAV4, unul dintre cele mai populare automobile din portofoliul companiei.

În perioada ianuarie–iunie, constructorul auto a înregistrat vânzări globale de puțin peste 5 milioane de vehicule, în scădere cu 2,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul vine după ce declinul puternic al livrărilor din China a anulat creșterile consemnate pe piețele din America de Nord și Japonia.

Potrivit datelor prezentate de companie, vânzările Toyota din China au coborât cu 17,1% în primele șase luni ale anului. Evoluția negativă de pe această piață a avut un impact semnificativ asupra rezultatelor globale, în ciuda cererii mai ridicate înregistrate în America de Nord și pe piața japoneză.

Și producția mondială a constructorului a consemnat un recul. În intervalul ianuarie–iunie, Toyota a fabricat mai puțin de 4,9 milioane de vehicule, ceea ce reprezintă o scădere de 1,2% față de perioada similară a anului precedent.

Deși rezultatele cumulate pentru primul semestru au fost în scădere, luna iunie a indicat o evoluție ușor pozitivă pentru producătorul japonez. Vânzările globale au avansat cu 0,1% comparativ cu aceeași lună din anul anterior, ajungând la 868.454 de vehicule.

Totodată, producția a crescut cu 2,9%, până la 879.321 de automobile fabricate. Datele publicate de Toyota includ atât rezultatele mărcii Toyota, cât și pe cele ale diviziei sale de lux, Lexus.

De asemenea, mii de angajați ai Audi au protestat miercuri față de posibilitatea închiderii uzinei din Neckarsulm, pe fondul planului de restructurare pregătit de grupul Volkswagen. Procesul de reorganizare este așteptat să ducă la desființarea a zeci de mii de locuri de muncă.

Manifestația are loc într-un moment dificil pentru industria auto germană, după ce rivalul BMW a anunțat, la rândul său, mii de concedieri. Constructorii auto se confruntă cu presiuni generate de costurile ridicate de producție, concurența tot mai puternică din China și impactul tarifelor impuse de Statele Unite, factori care accelerează măsurile de restructurare.

„Ne temem că fabricile se vor închide și că ne vor pune în pericol viitorul”, a declarat Melih Cevlik, angajat Audi, prezent la protestul organizat la Neckarsulm. Potrivit consiliului de întreprindere, aproximativ 6.000 de persoane au participat la manifestație.