Microsoft pariază în continuare pe inteligența artificială. Ce arată noile date

Microsoft a anunțat că anticipează un flux solid de numerar și pe parcursul anului fiscal, prezentând totodată o estimare a cheltuielilor de capital sub nivelul prognozat de analiștii de pe Wall Street. Diferența este explicată printr-o modificare contabilă privind contractele de leasing pentru centrele de date.

Compania a transmis și o prognoză optimistă pentru primul trimestru al noului exercițiu fiscal, estimând o creștere a vânzărilor și a serviciilor cloud peste așteptările pieței. Anunțul vine după ce Microsoft a depășit estimările analiștilor și în ceea ce privește ritmul de creștere al veniturilor generate de serviciile cloud în ultimul trimestru al anului fiscal, încheiat la 30 iunie.

Rezultatele publicate indică faptul că investițiile consistente realizate de companie în dezvoltarea inteligenței artificiale încep să producă efecte financiare. Datele prezentate au contribuit la reducerea temerilor investitorilor privind nivelul ridicat al cheltuielilor, într-un moment în care profiturile generate de aceste investiții erau atent urmărite.

Totodată, performanțele raportate au întărit încrederea pieței că Microsoft își poate menține poziția pe piața serviciilor cloud, unde concurează direct cu Google și rămâne al doilea cel mai mare jucător, după Amazon.com.

După publicarea rezultatelor financiare și a estimărilor pentru perioada următoare, acțiunile Microsoft, companie cu sediul în Redmond, statul Washington, au urcat cu peste 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere.

Divizia Azure a înregistrat o creștere de 43% a veniturilor în al patrulea trimestru fiscal, peste estimarea consensuală a analiștilor, care anticipau un avans de 39,98%, potrivit datelor Visible Alpha.

În conferința telefonică organizată cu analiștii financiari, directorul general Satya Nadella a explicat că Microsoft își dezvoltă tot mai mult propriile modele de inteligență artificială și propriile cipuri, reducând dependența de OpenAI, compania care a creat ChatGPT și ale cărei modele stau la baza unor produse precum Copilot.

Potrivit lui Nadella, această strategie a adus câștiguri de eficiență de până la 40%, iar compania urmărește să ofere clienților libertatea de a alege tehnologiile de inteligență artificială în funcție de costuri și performanță.

„Aceasta este, de fapt, arhitectura de design enterprise pe care o vom promova. Noi înșine o folosim”, a declarat Satya Nadella.

Rezultatele Microsoft au fost publicate la scurt timp după raportarea performanțelor Google Cloud, care a anunțat săptămâna trecută o creștere de 82% a veniturilor din cloud, mult peste estimările pieței.

Dave Wagner, manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors, a afirmat că performanțele Google alimentaseră percepția că rivalul câștiga teren în fața concurenței.

„Părea că Google lua cotă de piață de la toată lumea și că ar putea ajunge din urmă Azure dacă ar continua pe această traiectorie”, a spus Wagner.

Acesta a adăugat că rezultatele Azure transmit un semnal diferit privind poziția Microsoft pe piață. „Dar ceea ce ne arată Azure este că rămâne acolo în cursă.”

Pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, Microsoft estimează venituri cu un punct median de 90,4 miliarde de dolari, peste prognoza analiștilor, care indicau 89,66 miliarde de dolari, potrivit datelor LSEG. Compania estimează, de asemenea, o creștere de 45% a Azure la curs valutar constant, peste așteptările pieței, care indicau un avans de 40,92%, conform datelor Visible Alpha.

Microsoft a anunțat că va extinde perioada de amortizare a contractelor de leasing pe termen lung pentru centrele de date de la 15 la 25 de ani. Modificarea reduce nivelul cheltuielilor de capital raportate anual, fără să schimbe planurile de investiții.

Compania estimează cheltuieli de capital raportate de 50 de miliarde de dolari în primul trimestru al anului fiscal 2027 și de 175 de miliarde de dolari pentru anul calendaristic 2026.

Aceste valori sunt sub estimările analiștilor, care prognozau 56,02 miliarde de dolari pentru primul trimestru și sunt, de asemenea, inferioare estimării anterioare a Microsoft pentru anul calendaristic 2026, de 190 de miliarde de dolari.

Investițiile Microsoft se înscriu în valul de cheltuieli realizate de marile companii din tehnologie, estimate la aproximativ 700 de miliarde de dolari, direcționate în special către dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale. Aceste investiții au redus fluxurile de numerar și au alimentat preocupările privind extinderea accelerată a capacităților.

Fluxul de numerar disponibil al Microsoft pentru ultimul trimestru al anului fiscal 2026 a ajuns la 19,6 miliarde de dolari, peste estimarea analiștilor de 13,44 miliarde de dolari, însă cu 23% sub nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de capital aferente intervalului aprilie–iunie au fost de 41 de miliarde de dolari, în creștere cu peste 70% comparativ cu anul anterior și apropiate de estimarea pieței de 42,37 miliarde de dolari. În trimestrul precedent, Microsoft raportase investiții de 31,9 miliarde de dolari.

Compania a precizat într-un document transmis autorităților de reglementare că deține contracte de leasing pentru centre de date în valoare de 329,1 miliarde de dolari care nu au intrat încă în vigoare. Acestea urmează să înceapă între anii fiscali 2027 și 2033, iar o parte dintre ele depind de îndeplinirea unor condiții contractuale.

La finalul trimestrului, Microsoft avea o restanță de comenzi contractate în domeniul cloud de 678 de miliarde de dolari, în creștere față de 627 de miliarde de dolari raportate în trimestrul anterior. Compania a precizat că întreaga creștere secvențială, echivalentă cu aproximativ 50 de miliarde de dolari în venituri viitoare, provine din angajamente asumate de companii din afara principalilor dezvoltatori americani de modele de inteligență artificială.

Serviciul Microsoft 365 Copilot a depășit pragul de 30 de milioane de licențe plătite, față de 20 de milioane raportate în trimestrul anterior. Analiștii consultați de Reuters estimau, în medie, 26,9 milioane de licențe. De la începutul anului, acțiunile Microsoft au înregistrat un declin de 18%, compania având una dintre cele mai slabe evoluții din grupul marilor companii tehnologice cunoscut drept „Cei șapte magnifici”, rămânând în urma unor rivali din sectorul cloud, precum Alphabet.

Veniturile totale aferente trimestrului au crescut cu 18%, până la 90 de miliarde de dolari, peste estimările pieței. Profitul pe acțiune, calculat fără impactul investițiilor în OpenAI, s-a situat la 4,74 dolari, depășind prognoza analiștilor, care indicau 4,24 dolari.