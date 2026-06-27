Microsoft, dată în judecată de acționari. Investițiile uriașe în inteligența artificială și Azure, în centrul acuzațiilor

Microsoft se confruntă cu un proces intentat de acționari, care acuză compania că ar fi ascuns încetinirea creșterii diviziei Azure și costurile tot mai mari generate de investițiile în inteligența artificială. Procesul vine după o scădere puternică a acțiunilor companiei, care a șters sute de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Un fond de pensii din statul american Michigan a depus recent, la un tribunal federal din Seattle, o acțiune colectivă împotriva Microsoft, acuzând compania de fraudă bursieră.

Reclamanții susțin că Microsoft nu a informat suficient investitorii despre încetinirea ritmului de creștere al platformei de cloud Azure și despre necesitatea unor investiții de miliarde de dolari în infrastructura destinată dezvoltării inteligenței artificiale.

Procesul vine după ce acțiunile Microsoft au scăzut cu 10% pe 29 ianuarie, în urma publicării rezultatelor financiare trimestriale. Într-o singură zi, compania a pierdut aproximativ 357 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, cea mai mare scădere zilnică a acțiunilor din ultimii aproape șase ani.

Microsoft a respins acuzațiile și a transmis că acestea sunt lipsite de temei. Compania a precizat că își susține declarațiile publice și că se va apăra în instanță.

Pentru trimestrul fiscal încheiat în decembrie, Microsoft a raportat o creștere de 39% a veniturilor generate de Azure și celelalte servicii cloud, în scădere față de ritmul de 40% înregistrat în trimestrul precedent. Totodată, compania a estimat că în primul trimestru din 2026 creșterea va încetini la 37-38%.

În aceeași perioadă, investițiile de capital au ajuns la 37,5 miliarde de dolari, cu aproape 66% peste nivelul din anul anterior și peste estimările analiștilor, care anticipau 34,3 miliarde de dolari.

Potrivit acțiunii în instanță, Microsoft a explicat încetinirea Azure și majorarea cheltuielilor prin limitările de capacitate generate de redirecționarea resurselor către cercetarea și dezvoltarea în domeniul inteligenței artificiale și către dezvoltarea asistentului Copilot, concurent al Gemini, dezvoltat de Google, și ChatGPT, creat de OpenAI.

Microsoft este unul dintre principalii investitori în OpenAI.

Acțiunea îi vizează pe mai mulți oficiali ai Microsoft, inclusiv directorul general Satya Nadella și directorul financiar Amy Hood.

Perioada analizată de reclamanți acoperă intervalul 1 mai 2025 – 28 ianuarie 2026, aceștia susținând că investitorii au fost induși în eroare cu privire la perspectivele de creștere ale companiei și la impactul financiar al investițiilor în infrastructura AI.

Astfel de procese sunt frecvente pe piața americană după scăderi importante ale prețului acțiunilor, atunci când investitorii consideră că informațiile relevante nu au fost comunicate în mod complet.

În ciuda procesului, mai mulți analiști continuă să aibă o perspectivă pozitivă asupra companiei.

TD Cowen și-a menținut recomandarea de cumpărare pentru acțiunile Microsoft și un preț țintă de 540 de dolari. Firma de analiză consideră că lansarea din iunie a șapte modele proprii de inteligență artificială, optimizate pentru costuri și personalizare, va reduce dependența Microsoft de laboratoarele externe de AI și va consolida poziția companiei pe termen lung.

Microsoft dezvoltă și comercializează produse precum Windows, Microsoft 365, Azure, LinkedIn și Xbox și rămâne unul dintre cei mai importanți jucători globali în domeniul tehnologiei și al serviciilor cloud.