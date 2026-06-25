UE vrea să includă Amazon și Microsoft sub regulile privind dominația digitală. Cloud-ul intră pentru prima dată sub incidența DMA

Comisia Europeană intenționează să extindă aplicarea Regulamentului privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA) asupra serviciilor de cloud computing. Primele vizate sunt Amazon Web Services și Microsoft Azure, care ar putea fi desemnate drept „gatekeepers”, statut ce implică noi obligații privind concurența și accesul pe piață.

Comisia Europeană a anunțat că a ajuns la concluzia preliminară potrivit căreia serviciile Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure ar trebui să intre sub incidența Regulamentului privind piețele digitale (DMA).

Dacă decizia va fi confirmată, va fi pentru prima dată când legislația europeană privind platformele digitale dominante va fi aplicată pieței serviciilor de cloud computing, evaluată la aproximativ 220 de miliarde de euro.

Investigația de piață a fost lansată în luna noiembrie a anului trecut, iar Amazon și Microsoft vor avea acum posibilitatea să prezinte argumente înainte ca Executivul european să ia o decizie finală, estimată pentru luna decembrie.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că serviciile de cloud vor deveni tot mai importante în economie și că este esențial ca această piață să rămână competitivă și să funcționeze eficient, transmite Politico.

Statutul de „gatekeeper” în baza DMA impune o serie de obligații suplimentare pentru marile companii tehnologice.

În cazul serviciilor de cloud, Amazon și Microsoft ar trebui să faciliteze schimbarea furnizorului de către clienți, să permită utilizarea simultană a mai multor servicii de cloud și să elimine practicile considerate anticoncurențiale de autoritățile europene.

În paralel, Comisia Europeană desfășoară o a treia analiză pentru a stabili dacă actualele reguli ale DMA, concepute inițial pentru platformele destinate consumatorilor, sunt adecvate și pentru piața serviciilor de cloud. Recomandările sunt așteptate până în mai 2027.

Propunerea Bruxelles-ului vine într-un context sensibil din punct de vedere politic, după ce administrația președintelui american Donald Trump a criticat în repetate rânduri reglementările europene în domeniul tehnologiei, susținând că acestea afectează companiile din Statele Unite.

Amazon Web Services consideră că regulamentul nu a fost conceput pentru piața serviciilor de cloud și afirmă că analiza preliminară a Comisiei ignoră diversitatea ofertelor disponibile pentru clienții europeni. Compania susține, de asemenea, că sectorul este deja reglementat prin Data Act și avertizează că noile măsuri ar putea descuraja investițiile și inovarea în Europa.

La rândul său, Microsoft a transmis că a colaborat cu autoritățile europene pe parcursul investigației, însă și-a exprimat nemulțumirea că Google Cloud, unul dintre principalii competitori de pe piață, nu este inclus în această etapă a procedurii.

Compania apreciază că excluderea Google Cloud și a serviciilor asociate, inclusiv Gemini, riscă să afecteze concurența și echilibrul pieței europene a serviciilor de cloud computing.