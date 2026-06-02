Google își rescrie strategia privind inteligența artificială. Tehnologia promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu internetul

Google I/O 2026 semnalează o schimbare strategică majoră către AI agentic, într-un moment în care Google își apără poziția dominantă în căutare și își redefinește rolul în economia inteligenței artificiale. Dincolo de anunțurile de produse, evenimentul a fost o demonstrație clară de direcție strategică, în care compania își asumă tranziția de la motoare de căutare clasice la sisteme inteligente capabile să acționeze în numele utilizatorilor.

De-a lungul ultimelor decenii, un tipar s-a repetat în fiecare mare schimbare de platformă: nu companiile care reacționează rapid câștigă, ci cele care anticipează direcția pieței și se poziționează din timp. Google pare să urmeze exact acest model în era AI, evitând postura de urmăritor și încercând să devină arhitectul următoarei generații de interacțiune digitală, potrivit unei analize publicate de Forbes.

În centrul anunțurilor de la Google I/O se află o regândire fundamentală a rolului inteligenței artificiale. Compania a depășit etapa chatboturilor și a căutării bazate pe cuvinte cheie, orientându-se către un model de AI agentic, capabil nu doar să răspundă la întrebări, ci să execute acțiuni în numele utilizatorilor, pe o gamă largă de sarcini, tipuri de date și medii.

Această viziune este completată de capabilități multimodale extinse, în care sistemele AI pot interpreta și procesa nu doar text, ci și video, voce și chiar modele ale lumii fizice. Direcția indică o evoluție semnificativă față de AI-ul strict bazat pe text, deschizând calea către interacțiuni mult mai complexe și integrate.

Elementul central al acestei transformări este Gemini, platforma AI principală a Google, care a fost îmbunătățită semnificativ prin modele și agenți noi. Aceste actualizări nu sunt incrementale, ci reprezintă un salt de capabilitate, potrivit sursei menționate.

Gemini funcționează acum fluid în întreg ecosistemul de browser al Google și este integrat profund în Workspace, suita de productivitate utilizată de sute de milioane de persoane și companii la nivel global. Această integrare îi permite să acționeze direct în fluxurile de lucru zilnice ale utilizatorilor.

În plus, Gemini poate procesa o gamă mult mai largă de intrări, inclusiv video, voce și modele ale lumii fizice, extinzând semnificativ modul în care AI-ul interacționează cu mediul digital și real.

Google a prezentat și noi instrumente creative și extensii hardware, inclusiv ochelarii Android XR. Mesajul strategic este că inteligența artificială nu va rămâne limitată la ecrane, ci va deveni o prezență continuă, integrată în viața cotidiană, în jurul și asupra utilizatorilor.

În cadrul Google I/O au fost prezentate și primele companii care adoptă Android XR, cu două tipuri de ochelari dezvoltate în parteneriat cu Warby Parker și brandul de lux coreean Gentle Monster. De asemenea, a fost demonstrată varianta Xreal, cu numele de cod Aura. Toate aceste inițiative subliniază direcția către dispozitive purtabile în care AI-ul este permanent prezent și contextual.

Google nu concurează doar cu Microsoft și OpenAI pentru influență în domeniul AI. Compania își apără în mod direct nucleul de business: căutarea. De 25 de ani, search a fost motorul principal al dominației Google, generând veniturile care susțin întregul ecosistem, notează publicația menționată.

Există însă un risc structural: AI-ul generativ, dacă nu este integrat corect, poate eroda modelul tradițional de căutare. Din acest motiv, tranziția către AI agentic reprezintă un răspuns strategic. Google încearcă să transforme căutarea dintr-un model bazat pe întrebări și răspunsuri într-un asistent continuu, inteligent, care acționează, nu doar informează.

În paralel, compania este un jucător major în zona cloud, unde competiția cu AWS și Microsoft Azure devine tot mai intensă. Ambele au încheiat parteneriate agresive cu furnizori de modele AI. Răspunsul Google este integrarea verticală: construirea propriilor capabilități AI și integrarea Gemini în întregul său stack, de la search la Workspace și infrastructura cloud. Această abordare este văzută ca un avantaj competitiv față de simpla licențiere a tehnologiilor externe.

Un alt avantaj important este accesul la date. Google procesează zilnic miliarde de interogări de căutare, ceea ce creează un circuit continuu de feedback pentru antrenarea și rafinarea modelelor AI. Acest volum de date oferă companiei o înțelegere la scară reală pe care puțini competitori o pot egala.

Cea mai importantă tendință evidențiată la Google I/O nu este un produs anume, ci acumularea investițiilor în funcționalități agentice. În următorii unu până la doi ani, AI-ul agentic este așteptat să treacă de la stadiul de noutate la necesitate, atât în aplicațiile enterprise, cât și în cele de consum.

Toți marii jucători din industrie, inclusiv Microsoft, Salesforce și ServiceNow, construiesc în această direcție. Google transmite prin aceste anunțuri că înțelege faptul că firmele care stabilesc standardul agentic acum vor defini productivitatea digitală pentru următorul deceniu.

Această transformare nu este minoră. AI-ul agentic schimbă fundamental modul în care funcționează software-ul de productivitate și aplicațiile enterprise. Modelul clasic, în care utilizatorul inițiază fiecare acțiune, este inversat. Agenții AI vor putea planifica, iniția și finaliza fluxuri de lucru complexe cu intervenție umană minimă. Această schimbare va afecta inclusiv modul în care este stabilit prețul software-ului și cum sunt proiectate infrastructurile IT.