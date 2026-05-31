Internetul pe care îl știai dispare. Cum transformă AI-ul căutările online, rețelele sociale și cumpărăturile în 2026

Integrarea accelerată a inteligenței artificiale transformă radical modul în care interacționăm cu internetul. De la Google, care își redesenează motorul de căutare pentru interogări complexe, până la explozia influencerilor virtuali și a instrumentelor de shopping personalizat, tehnologia AI rescrie regulile jocului. Utilizatorii renunță la cuvintele-cheie clasice, iar brandurile se adaptează rapid unei ere digitale în care adaptabilitatea devine obligatorie pentru supraviețuire.

Există un motiv simplu pentru care Google face schimbări radicale în arhitectura emblematicului său motor de căutare, vechi de zeci de ani: utilizatorii trimit solicitări din ce în ce mai complexe.

„Oamenii adresează întrebări mult mai lungi și mai dificile, care nu mai au un răspuns clar nicăieri pe internet”, a declarat Robby Stein, vicepreședinte de produs pentru Google Search.

Stein a vorbit despre o nouă funcție care permite Google să genereze imagini personalizate, grafice interactive și chiar mini-aplicații care rulează direct în pagina de căutare, prin combinarea unor surse de pe tot internetul. Aceasta este doar una dintre numeroasele actualizări anunțate de gigantul tehnologic la conferința sa anuală.

Cel mai valoros bun de pe internet evoluează pentru a reflecta noile moduri în care oamenii găsesc informații online. Este cel mai recent exemplu al modului în care inteligența artificială (AI) transformă internetul, de la căutări și rețele sociale, până la cumpărături online, arată o analiză CNN.

Oamenii încep să folosească termeni de căutare mai lungi și mai specifici în locul cuvintelor-cheie generice și succinte, conform Google, și își încep tot mai des căutările în aplicații precum ChatGPT, spun experții. În paralel, influencerii falși generați de AI provoacă agitație pe rețelele sociale, iar utilizatorii folosesc tehnologia pentru a compara și cumpăra produse.

Devine practic imposibil să folosești internetul fără a te lovi de AI, în ciuda anxietății crescânde legate de această tehnologie și de impactul ei asupra locurilor de muncă, a siguranței și a mediului.

„După un timp, devine pur și simplu o parte din modul tău de viață”, a explicat Joseph Turow, profesor de media la Universitatea din Pennsylvania, care urmează să lanseze o carte despre impactul AI asupra publicității online.

Google afirmă că caseta sa de căutare primește cea mai importantă actualizare din ultimii 25 de ani. Noul câmp de căutare se extinde pentru a accepta mai mult text și facilitează adăugarea altor elemente media, cum ar fi fotografii, fișiere și tab-uri din browserul Chrome.

Scopul este de a reduce numărul de pași necesari pentru ca un utilizator să finalizeze o căutare, potrivit lui Stein. Căutările bazate pe realizarea unei fotografii sau pe încercuirea unui element pe ecranul telefonului înregistrează o creștere de 60% de la an la an, a adăugat el.

De asemenea, căutările în „Modul AI” – versiunea Google adaptată pentru interacțiuni de tip conversație – s-au dublat în fiecare trimestru de la lansarea lor, în urmă cu un an, iar lungimea acestor interogări este, în medie, triplă față de o căutare obișnuită.

Datele firmei de marketing Semrush arată că unii utilizatori încep să caute pe Google în același mod în care scriu în ChatGPT. Căutările care conțin 11 sau mai multe cuvinte au crescut de la 3,27% la 5,37%, iar interogările conversaționale au sărit de la 5% la 20%, în timp ce căutările clasice, bazate doar pe cuvinte-cheie, au scăzut.

Cu toate acestea, căutarea mediană conține în continuare doar trei cuvinte, ceea ce sugerează că majoritatea oamenilor caută tot în stilul vechi.

Robert Langenback, președintele agenției de marketing SEO Eight Oh Two Marketing, a observat că utilizatorii introduc mai multe căutări de 3-5 sau 5-10 cuvinte, în detrimentul celor de 2-3 cuvinte. Tendința a început înainte de apariția ChatGPT la sfârșitul anului 2022, deși s-a accelerat semnificativ de atunci.

„(AI) i-a învățat pe oameni, practic, cum să caute diferit”, a spus el.

În general, publicul folosește un mix între aplicațiile AI și Google. Peste 20% din traficul de trimitere al ChatGPT merge către Google, a descoperit Semrush după ce a analizat un miliard de linii de date de clickstream din SUA.

Google este utilizat de obicei pentru întrebări directe sau tranzacții, în timp ce ChatGPT este folosit pentru sintetizarea informațiilor, comparații și redactarea de materiale.

„Există mult din tiparul «încerc să găsesc ceva și ajută-mă să ajung acolo imediat», aceasta fiind majoritatea interogărilor care au mers către Google de-a lungul timpului”, a declarat Leigh McKenzie, director de vizibilitate organică la Semrush.

Influența AI se extinde mult dincolo de motoarele de căutare. Un exemplu clar este profilul de Instagram al Aitanei Lopez. În mediul online, ea arată ca oricare alt influencer: pozează la evenimente strălucitoare, merge la sală și împărtășește sfaturi de frumusețe celor aproape 400.000 de urmăritori.

Însă ea nu este reală. Lopez este unul dintre cele mai proeminente personaje generate de AI care au atins celebritatea pe internet, alături de Lil’ Miquela, Lu do Magalu și Granny Spills.

Aproape 80% dintre profesioniștii în marketing au crescut cheltuielile pentru conținutul creatorilor care utilizează AI generativă în ultimele 12 luni, conform agenției Billion Dollar Boy. Există chiar și premii care celebrează cele mai bune personalități online generate de AI.

Brandurile sunt atrase de aceste profiluri deoarece sunt, de regulă, mai ieftine decât influencerii umani de top și pot fi modelate perfect pentru campanii specifice, a explicat Turow.

Giganții tehnologici vor să integreze AI și mai profund în rețelele sociale. Meta introduce modelul său Muse Spark în aplicații precum WhatsApp, Instagram și Facebook, în timp ce Google a anunțat Gemini Omni, un nou model AI prin care utilizatorii își pot genera avatare video realiste.

Traficul către site-urile de retail din SUA provenit din serviciile AI a crescut cu 393% de la an la an în primele trei luni ale anului 2026, conform Adobe, în condițiile în care Meta, Amazon, Google și OpenAI au introdus instrumente AI pentru cumpărături.

Google a lansat un nou coș de cumpărături „universal” care permite utilizatorilor să adauge articole de la diferiți comercianți de pe web. Amazon a integrat asistentul său Rufus într-un nou instrument numit Alexa for Shopping, permițând cumpărătorilor să solicite compararea produselor sau istoricul prețurilor direct în bara de căutare.

Deși AI oferă răspunsuri directe cumpărătorilor în partea de sus a paginii Google, Stein afirmă că este în continuare nevoie de site-uri web de calitate, create de oameni.

Google susține că trimite zilnic miliarde de click-uri către site-uri, deși datele Pew Research de anul trecut arătau că utilizatorii sunt mai puțin înclinați să dea click pe linkuri când văd un răspuns rezumat de AI.

Langenback afirmă că, deși clienții săi observă un trafic mai scăzut, vizitatorii care ajung pe site-uri sunt mai deciși și au o rată de conversie mai mare – finalizează o achiziție, rezervă o programare sau cer o ofertă.