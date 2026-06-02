Planul UE pentru cloud: condiții mai dure pentru furnizorii din afara Europei

Uniunea Europeană pregătește un set de criterii mai restrictive pentru serviciile de cloud computing utilizate în proiecte publice strategice. Potrivit unor documente analizate de Reuters, noile reguli ar putea limita participarea unor actori majori din domeniu, precum Amazon (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O) și Google (GOOGL.O), la astfel de proceduri de achiziție.

Măsurile fac parte dintr-o inițiativă legislativă mai amplă privind dezvoltarea infrastructurii de cloud și inteligență artificială. Proiectul de act legislativ urmează să fie prezentat de șefa UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen, și se înscrie într-un demers al Comisiei Europene de reducere a dependenței de furnizori din afara blocului comunitar, cu accent pe stimularea companiilor europene din sectorul digital.

Discuțiile vizează și îngrijorări legate de dominația companiilor americane pe piața globală de cloud, dar și efectele unor reglementări precum Cloud Act, care obligă furnizorii din SUA să ofere acces autorităților la anumite date, inclusiv atunci când acestea sunt stocate în afara Statelor Unite.

Documentele consultate indică introducerea unor criterii obligatorii pentru licitațiile publice din domenii sensibile, precum energie, sănătate sau sectorul bancar. Aceste criterii ar putea include cerințe privind utilizarea de software și hardware dezvoltate în Uniunea Europeană, aspect care ar influența direct competiția dintre furnizorii globali.

Pe lângă componenta tehnologică, selecția furnizorilor ar urma să ia în calcul nivelul de protecție a datelor, gradul de control exercitat de state terțe asupra infrastructurii și serviciilor, precum și deschiderea piețelor de origine ale companiilor participante la licitații.

Un alt element prevăzut în proiect este posibilitatea ca Executivul comunitar să acționeze ca organism central de achiziții pentru statele membre și instituțiile europene, facilitând cumpărarea de servicii de cloud, centre de date, software și soluții de inteligență artificială.

Inițiativa ar putea avea impact asupra structurii actuale a pieței, unde Amazon, Microsoft și Google dețin împreună o cotă de peste 60% la nivel global în segmentul serviciilor de cloud computing. Noile condiții ar putea influența participarea acestor companii la proiecte publice considerate critice în Uniunea Europeană.

În același timp, marile companii tehnologice au dezvoltat deja soluții adaptate cerințelor europene. Amazon a lansat un serviciu găzduit integral în Europa, separat de infrastructura globală. Microsoft a dezvoltat modele de operare locală, inclusiv Bleu, controlată de Capgemini și Orange, precum și Delos Cloud, o entitate asociată SAP, construită pe infrastructura Azure.

Google a urmărit, de asemenea, parteneriate pentru a răspunde cerințelor de suveranitate digitală, inclusiv proiectul S3NS, dezvoltat împreună cu Thales, și colaborarea cu OVHcloud.

Proiectul prevede și un mecanism accelerat de aprobare pentru centrele de date, care ar urma să beneficieze de acces preferențial la rețele și de tarife reduse în anumite condiții, inclusiv utilizarea de cipuri fabricate în Europa sau optimizarea consumului energetic.

Săptămâna trecută, Reuters a relatat despre un pachet legislativ separat, Chips Act 2.0, care ar extinde accesul la finanțare publică pentru tehnologii strategice, în contextul eforturilor de consolidare a industriei europene de semiconductori.

Comisia Europeană a evitat să comenteze detaliile planului, însă a transmis că pachetul privind suveranitatea tehnologică este „crucial pentru consolidarea capacităților tehnologice ale Europei, pentru competitivitatea și securitatea Europei”. Amazon și Microsoft au refuzat să ofere declarații pe marginea propunerii discutate la nivel european.