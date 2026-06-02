Munca la distanță. AI-ul nu ar fi principala problemă pe piața muncii. Tinerii își găsesc mai greu de lucru după facultate

Creșterea șomajului în rândul absolvenților de facultate din Statele Unite ar putea avea o explicație diferită de cea invocată frecvent în ultimii ani. Potrivit unei analize realizate de Federal Reserve Bank of New York, răspândirea muncii remote ar putea fi unul dintre principalii factori care au îngreunat accesul tinerilor pe piața muncii.

Potrivit analizei realizate de New York Fed, aproximativ 64% din creșterea recentă a șomajului în rândul absolvenților aflați la început de carieră poate fi asociată cu extinderea muncii de la distanță.

În ultimii ani, numărul locurilor de muncă desfășurate remote a crescut de aproximativ patru ori comparativ cu perioada anterioară pandemiei.

Autorii studiului consideră că multe companii sunt mai prudente atunci când vine vorba de recrutarea persoanelor fără experiență în echipe care lucrează distribuit geografic. Potrivit acestora, angajatorii ar putea considera că formarea profesională și integrarea noilor angajați sunt mai dificile atunci când activitatea se desfășoară predominant online.

Analiza contrazice astfel una dintre teoriile frecvent discutate în ultimul timp, potrivit căreia inteligența artificială ar fi principalul motiv pentru reducerea oportunităților destinate angajaților aflați la început de carieră.

Studiul arată că șomajul a crescut mai ales în cazul tinerilor care urmăresc cariere în domenii unde activitatea poate fi desfășurată ușor de la distanță.

Printre exemplele menționate se numără dezvoltarea software și alte profesii din zona tehnologiei și a serviciilor digitale.

În același timp, cercetătorii au observat că pentru angajații mai experimentați care ocupă funcții similare rata șomajului a rămas stabilă sau chiar a înregistrat scăderi ușoare.

Ca urmare, diferența dintre rata șomajului înregistrată în rândul tinerilor și cea a angajaților cu experiență a crescut semnificativ în ocupațiile care permit lucrul remote.

În schimb, în domeniile care necesită prezență fizică la locul de muncă, creșterea șomajului observată în timpul pandemiei a fost temporară, iar nivelurile au revenit ulterior aproape de valorile anterioare.

Cercetătorii au analizat și date interne provenite de la o companie din Fortune 500, al cărei nume nu a fost făcut public.

Rezultatele au indicat că angajații care și-au desfășurat activitatea în apropierea colegilor au beneficiat de mai mult feedback și de mai multe oportunități de mentorat.

Mai mult, acești angajați au avut rezultate mai bune inclusiv atunci când ulterior au lucrat în regim remote, comparativ cu persoanele care și-au petrecut cea mai mare parte a carierei la distanță de colegi și manageri.

Analiza sugerează că experiența acumulată în mediul de lucru tradițional poate avea un rol important în dezvoltarea competențelor profesionale și în integrarea ulterioară în echipe distribuite.

Datele analizate de New York Fed arată că firma studiată a redus recrutarea persoanelor fără experiență în perioada în care birourile au fost închise în timpul pandemiei.

Chiar și după redeschiderea sediilor, compania a continuat să prefere candidații cu experiență atunci când recruta pentru echipe care lucrau predominant la distanță.

Autorii raportului consideră că aceste comportamente indică faptul că munca remote poate reduce stimulentele pentru angajarea tinerilor aflați la început de carieră, deoarece procesul de pregătire profesională este mai dificil de realizat.

Potrivit cercetătorilor, această situație creează un cerc vicios. Atunci când locurile de muncă devin mai greu de găsit, tinerii întâmpină și mai multe dificultăți în obținerea experienței și a pregătirii necesare pentru a avansa profesional.

În martie 2026, rata șomajului în rândul absolvenților recenți de facultate din Statele Unite era de 5,6%, comparativ cu 4,3% pentru totalul forței de muncă, arată datele citate în analiză.