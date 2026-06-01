Noua revoluție tehnologică. Șeful SoftBank: Inteligența artificială, probabil de 50 ori mai mare decât boom-ul dot-com

SoftBank a anunțat o investiție masivă în infrastructura de inteligență artificială din Europa, în timp ce CEO-ul companiei, Masayoshi Son, afirmă că revoluția AI este de zeci de ori mai mare decât boom-ul dot-com de la începutul anilor 2000. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNBC la Paris, la o zi după anunțul unui proiect de investiții de 75 de miliarde de euro pentru dezvoltarea de infrastructură AI în Franța.

Planul include construcția de centre de date pentru inteligență artificială cu o capacitate totală de 5 GW, marcând una dintre cele mai mari inițiative de acest tip din Europa. Son a comparat actualul val tehnologic cu începuturile internetului, susținând că impactul AI este o transformare mult mai amplă decât revoluția dot-com, estimând-o chiar de peste 10 ori, posibil de 50 de ori mai mare.

El a subliniat că prăbușirea companiilor din perioada dot-com a fost doar o corecție temporară într-un proces de creștere pe termen lung, similar cu alte episoade istorice de volatilitate. A făcut referire și la colapsul din 1929 al acțiunilor din sectorul auto și electronic, menționând că astfel de corecții apar inevitabil în marile cicluri tehnologice, dar nu opresc evoluția pe termen lung.

„Cred că este de peste zece ori, probabil de cincizeci de ori mai mare decât boom-ul dot-com. Este cea mai mare revoluție tehnologică și realizare pe care a cunoscut-o vreodată omenirea, așa că este ca și cum am fi la începuturile internetului”, a spus Masayoshi Son, potrivit CNBC.

În viziunea sa, actuala revoluție AI reprezintă cea mai mare transformare tehnologică trăită de omenire, comparabilă cu începuturile erei internetului. De asemenea, Son consideră că eventualele corecții de piață ar putea reprezenta oportunități de investiții.

SoftBank colaborează deja cu OpenAI într-un proiect numit Stargate, o inițiativă comună pentru dezvoltarea infrastructurii AI în Statele Unite. CEO-ul a precizat că expunerea companiei la OpenAI nu este excesivă, întrucât startup-ul reprezintă puțin peste 20% din valoarea netă a activelor grupului.

Cea mai mare deținere rămâne însă compania britanică Arm, care reprezintă peste 50% din valoarea portofoliului SoftBank. El a adăugat că OpenAI va avea un viitor foarte puternic, în contextul discuțiilor despre o posibilă listare la bursă.

Noua investiție din Franța reprezintă cea mai mare finanțare a SoftBank pentru infrastructură AI în Europa. Proiectul prevede construirea a 3,1 GW de capacitate în centre de date în regiunea Hauts-de-France până în 2031, inclusiv în orașele Dunkirk, Bosquel și Bouchain. După anunț, acțiunile SoftBank au crescut cu 14%.

Masayoshi Son a descris investiția ca fiind una de amploare uriașă, subliniind că firma are deja experiență similară în Statele Unite, unde dezvoltă proiecte de mare anvergură, inclusiv un proiect de 10 GW în Ohio. El a explicat că strategia companiei se bazează în mare parte pe finanțare de proiect, nu pe capital propriu, urmând să fie susținută de acorduri de achiziție pe termen lung cu clienții.

De asemenea, SoftBank a anunțat că intenționează să valorifice relațiile existente cu partenerii săi pentru a obține comenzi solide, ceea ce ar permite extinderea rapidă a proiectului din Franța. Investiția este realizată în colaborare cu compania franceză de inginerie Schneider Electric, care va contribui la dezvoltarea unui hub industrial de producție la scară largă în Dunkirk, parte a acestui amplu program de extindere a infrastructurii AI.

Jordi Visser, partener la Weiss Multi-Strategy Advisers, susține că actualul val de dezvoltare al inteligenței artificiale se află abia la început, comparând situația cu „prima sau a doua repriză” dintr-un meci de lungă durată. Într-un interviu acordat podcastului The Pomp Podcast, acesta a afirmat că își concentrează investițiile pe companii-cheie din lanțul global al AI, în special din sectoarele semiconductorilor și al industriei chimice, conform 24/7 Wall St.

Visser a precizat că portofoliul său tematic AI include între 15 și 20 de companii internaționale, printre care ASML Holding, Soitec, Ajinomoto și Siemens Energy. Dintre acestea, ASML este considerată cea mai accesibilă opțiune pentru investitorii din Statele Unite, datorită poziției sale dominante în industria semiconductorilor.

ASML joacă un rol esențial în ecosistemul global al cipurilor, fiind principalul furnizor de echipamente de litografie cu ultraviolete extreme (EUV). Aceste echipamente sunt indispensabile pentru producția celor mai avansate procesoare utilizate în aplicațiile de inteligență artificială. Fără tehnologia ASML, fabricarea cipurilor de ultimă generație ar fi mult mai dificilă, ceea ce subliniază poziția unică a companiei în industrie.

Rezultatele financiare ale ASML pentru primul trimestru din 2026 arată venituri de 10,3 miliarde de dolari, o marjă brută de 53% și un profit pe acțiune diluat de 8,43 dolari. Profitul net a urcat la aproximativ 3,25 miliarde de dolari, în creștere față de 2,78 miliarde în aceeași perioadă a anului precedent.

Directorul general Christophe Fouquet a legat perspectivele companiei de cererea tot mai mare generată de investițiile în infrastructura AI, menționând că industria semiconductorilor se află într-o fază de creștere solidă. El a explicat că cererea de cipuri depășește oferta, iar clienții își accelerează planurile de extindere a capacităților de producție pentru 2026 și anii următori. În a doua jumătate a anului 2025, majoritatea comenzilor și vânzărilor de echipamente au venit de la producători de cipuri logice, ceea ce reflectă tranziția industriei către producția orientată spre AI.

La final de mai 2026, acțiunile ASML au închis la 1.612,76 dolari, înregistrând o creștere de 51,28% de la începutul anului și de 117,59% în ultimul an. Titlurile companiei se tranzacționează la un raport P/E de 54 pe baza rezultatelor istorice și 44 estimat forward, iar consensul analiștilor indică un preț țintă de 1.667,45 dolari.

Visser a prezentat și trei argumente contrare percepției de supraevaluare a piețelor. Primul este legat de indicatorul Buffett, pe care îl consideră mai degrabă un semnal pozitiv într-o economie puternic financiarizată, unde politicile de transfer social joacă un rol major în stabilitatea economică. În acest context, el a evidențiat nivelul ridicat al transferurilor sociale, care au ajuns la 5.087,8 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, din care 1.629,6 miliarde reprezintă asigurări sociale.

Al doilea argument vizează rata de economisire, despre care Visser spune că tinde să scadă atunci când populația este optimistă în privința pieței muncii și a piețelor financiare. Rata de economisire personală a scăzut de la 6,2% în primul trimestru din 2024 la 3,7% în primul trimestru din 2026, în timp ce venitul disponibil pe cap de locuitor a crescut de la 63.638 la 68.359 de dolari. Această dinamică este interpretată ca o creștere a încrederii consumatorilor și o orientare mai activă a capitalului către investiții.

Al treilea argument se referă la tendințele globale, inclusiv atingerea unor maxime istorice de către indicele MSCI World ex-US, creșterea cu 9% a cheltuielilor de consum conform Johnson Redbook și o rată a economisirii în SUA de aproximativ 3%. De asemenea, curba randamentelor rămâne pozitivă, cu diferența dintre randamentele obligațiunilor pe 10 ani și 2 ani la 0,47% la final de mai 2026, ceea ce indică absența unei inversiuni.

În ceea ce privește perspectivele, ASML rămâne strâns legată de ritmul investițiilor globale în infrastructura AI, dar există și riscuri, în special posibile restricții de export care ar putea reduce vânzările către China. Cu toate acestea, compania a intrat în 2026 cu un portofoliu de comenzi de peste 45 de miliarde de euro și continuă să returneze capital acționarilor printr-un program de răscumpărare de acțiuni de 12 miliarde de euro, derulat până în 2028.

Dacă evaluarea lui Visser privind începutul ciclului AI este corectă, acest backlog ar putea indica amploarea cererii viitoare, iar pentru o companie aflată în centrul lanțului global de aprovizionare cu semiconductori, comenzile viitoare ar putea fi la fel de importante ca rezultatele financiare actuale.