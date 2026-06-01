Nvidia ar putea urca la 10 trilioane de dolari. Noile pariuri care ar putea dubla valoarea companiei

Nvidia continuă să își consolideze poziția în centrul revoluției inteligenței artificiale, iar strategia companiei depășește de mult segmentul tradițional al plăcilor video. Gigantul american mizează acum pe sisteme complete pentru AI, infrastructură de centre de date, procesoare proprii și computere personale optimizate pentru inteligență artificială.

Anunțurile făcute la Computex 2026 arată că Nvidia încearcă să intre agresiv pe piețe dominate până acum de Intel și AMD. Analiștii estimează că această strategie ar putea împinge valoarea companiei spre pragul de 10.000 de miliarde de dolari în următorii ani.

Nvidia nu mai vrea să fie doar principalul furnizor de procesoare grafice pentru inteligența artificială. Compania încearcă să devină un jucător important și pe piața procesoarelor pentru centre de date, potrivit Trefis.

Directorul general Jensen Huang a anunțat că noua familie de procesoare Vera a intrat în producție de serie. Primele companii care vor utiliza aceste procesoare includ OpenAI, Anthropic, xAI, Dell, Oracle și CoreWeave.

Analiștii estimează că noua gamă Vera deschide pentru Nvidia o piață potențială evaluată la aproximativ 200 de miliarde de dolari. Compania afirmă că are deja vizibilitate pentru venituri de aproape 20 de miliarde de dolari generate de procesoarele sale încă din acest an.

Unul dintre primele produse bazate pe această tehnologie a fost prezentat de Hewlett Packard Enterprise. Noul server ProLiant Compute DL394 Gen12 este construit în jurul procesoarelor Vera și este destinat aplicațiilor AI, procesării masive de date și sistemelor autonome. Bursa de la New York a anunțat deja că intenționează să utilizeze această platformă pentru extinderea capacităților sale de procesare.

O altă direcție importantă de dezvoltare este piața computerelor personale. La Computex, Jensen Huang a prezentat noul RTX Spark Superchip, un procesor care combină funcțiile de calcul și procesare grafică într-un singur cip. Noul produs este compatibil cu sistemul de operare Windows și utilizează arhitectura Arm.

Primele sisteme care vor integra noul procesor vor fi lansate în această toamnă de producători precum Dell, HP și Lenovo. Anunțul a avut efecte imediate pe bursă.

Microsoft a urcat cu aproximativ 4% înainte de deschiderea ședinței bursiere, în timp ce Arm Holdings a câștigat 11%. Dell și HP au avansat și ele pe fondul optimismului privind viitoarele vânzări de computere AI. În același timp, Intel și AMD au fost sub presiune, investitorii interpretând lansarea drept o provocare directă la adresa poziției lor tradiționale pe piața procesoarelor pentru PC-uri.

Prin această mutare, Nvidia încearcă să profite de interesul tot mai mare pentru calculatoarele optimizate pentru inteligență artificială și să își extindă influența din centrele de date către piața PC-urilor.

Analiștii consideră că următoarea etapă de dezvoltare a Nvidia va fi alimentată de două tendințe majore.

Prima este trecerea de la antrenarea modelelor AI la utilizarea lor permanentă. Dacă antrenarea unui model reprezintă o cheltuială ocazională, procesarea cererilor utilizatorilor generează o nevoie continuă de putere de calcul. Nvidia este bine poziționată pentru a beneficia de această tranziție datorită ecosistemului său software CUDA și noilor arhitecturi dezvoltate pentru eficiență energetică.

A doua tendință este dezvoltarea conceptului de „Sovereign AI”, prin care guvernele investesc în infrastructuri proprii pentru a păstra datele sensibile în interiorul granițelor naționale. Nvidia furnizează deja soluții complete care includ cipuri, rețele, sisteme și software, ceea ce o transformă într-un partener atractiv pentru astfel de proiecte. Veniturile companiei din această zonă au depășit 30 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026.

Pe baza estimărilor actuale, veniturile Nvidia ar putea ajunge la aproximativ 680 de miliarde de dolari în anul fiscal 2029, în timp ce profitul ar putea urca la aproape 395 de miliarde de dolari. În acest scenariu, capitalizarea bursieră a companiei s-ar apropia de 9.500 de miliarde de dolari, aproape dublu față de nivelul actual.

În ciuda perspectivelor favorabile, compania se confruntă și cu riscuri importante. Conducerea Nvidia a precizat că prognozele actuale nu includ venituri din segmentul centrelor de date din China.

Compania a recunoscut că anumite livrări aprobate pentru clienți chinezi nu au generat încă venituri, iar restricțiile comerciale dintre Washington și Beijing continuă să reprezinte o sursă de incertitudine.

Cu toate acestea, analiștii consideră că noile oportunități create de procesoarele Vera, extinderea infrastructurii AI și intrarea pe piața PC-urilor ar putea compensa eventualele probleme legate de piața chineză și ar putea susține următoarea etapă de creștere a companiei.