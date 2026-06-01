SoftBank pariază 75 de miliarde de euro pe Franța. Gigantul japonez pregătește unul dintre cele mai mari proiecte AI din lume

Franța ar putea găzdui în următorii ani cel mai mare proiect european dedicat infrastructurii pentru inteligență artificială. Grupul japonez SoftBank a anunțat că este pregătit să investească până la 75 de miliarde de euro într-o rețea uriașă de centre de date și facilități pentru AI.

Proiectul reprezintă cea mai mare investiție a SoftBank în inteligență artificială realizată în afara Statelor Unite și vine într-un moment în care Europa încearcă să reducă decalajul față de SUA și China în domeniul infrastructurii necesare dezvoltării AI.

Planul anunțat de grupul condus de Masayoshi Son prevede o investiție inițială de 45 de miliarde de euro pentru construirea unor centre de date cu o capacitate totală de 3,1 gigawați în regiunea Hauts-de-France, până în anul 2031.

Proiectul nu se oprește însă aici. SoftBank are în vedere extinderea infrastructurii cu încă 2 gigawați, ceea ce ar ridica investiția totală la aproximativ 75 de miliarde de euro.

Dacă va fi finalizat în forma anunțată, complexul ar ajunge la o capacitate totală de 5 gigawați. Pentru comparație, aceasta este echivalentă cu producția a cinci centrale nucleare sau cu consumul maxim de electricitate al orașului New York.

Unul dintre cele mai importante centre va fi construit la Dunkerque, unde SoftBank va colabora cu Schneider Electric pentru dezvoltarea unui hub dedicat infrastructurii AI și producției de roboți. Amplasarea este considerată strategică, deoarece permite deservirea rapidă a unor piețe importante precum Londra, Bruxelles și Amsterdam.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, proiectul a prins contur după o întâlnire desfășurată la Tokyo, în luna aprilie, între președintele francez Emmanuel Macron și Masayoshi Son.

În cadrul discuțiilor, liderul francez a promovat avantajele competitive ale Franței, în special accesul la energie nucleară și procedurile accelerate pentru aprobarea proiectelor din domeniul inteligenței artificiale.

Franța încearcă de mai mulți ani să atragă investiții industriale și tehnologice prin evenimentul anual Choose France, organizat la Palatul Versailles. În ultimii ani, accentul s-a mutat tot mai mult spre proiecte legate de inteligența artificială și centrele de date.

Pentru Macron, investiția SoftBank reprezintă un argument important într-un moment politic sensibil, cu mai puțin de un an înaintea alegerilor prezidențiale, la care actualul președinte nu mai poate candida.

Investiția din Franța face parte dintr-o strategie mult mai amplă a grupului japonez. SoftBank a investit deja peste 60 de miliarde de dolari în OpenAI, compania care a creat ChatGPT, și continuă să își extindă prezența în toate segmentele importante ale industriei AI.

În Statele Unite, compania dezvoltă un proiect de centre de date cu o capacitate de 10 gigawați în statul Ohio. În paralel, SoftBank participă la un consorțiu care pregătește construirea unei infrastructuri AI de 5 gigawați în Abu Dhabi, alături de G42, OpenAI, Oracle, Nvidia și Cisco.

Masayoshi Son urmărește să transforme grupul japonez într-un actor central al revoluției AI, prin investiții care acoperă întregul lanț tehnologic, de la cipuri și centre de date până la robotică și energie.

În prezent, Europa se află în urma Statelor Unite, Chinei și unor state din Orientul Mijlociu în ceea ce privește infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Investitorii preferă de regulă regiunile care oferă energie mai ieftină, acces rapid la rețele electrice și reguli mai puțin restrictive pentru construcția centrelor de date.

Chiar dacă marile companii tehnologice anunță investiții de sute de miliarde de dolari, nu toate proiectele ajung să fie implementate. Un exemplu este proiectul OpenAI pentru construirea unui centru de date în nord-estul Angliei, prezentat anterior ca un proiect strategic, dar care a fost ulterior suspendat pe termen nedeterminat.

În cazul Franței, autoritățile speră că avantajele oferite de producția de energie nucleară și poziționarea geografică vor transforma țara într-unul dintre principalele centre europene pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.