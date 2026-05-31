Decizie la Bruxelles, după schimbarea de poziție a Germaniei: UE pregătește măsuri dure împotriva importurilor din China. Beijingul amenință cu represalii

Tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și China ating un nou prag critic. În timp ce Bruxelles-ul pregătește măsuri ferme pentru a opri valul de importuri ieftine care destabilizează industria europeană, Beijingul amenință direct cu măsuri de retorsiune radicale. Schimbarea neașteptată de poziție a Germaniei oferă UE undă verde pentru a impune restricții severe și a proteja locurile de muncă.

China a avertizat oficial Uniunea Europeană împotriva impunerii unor noi restricții comerciale. Reacția de la Beijing vine în contextul în care Bruxelles-ul pregătește măsuri dure împotriva supracapacității industriale chineze, pe fondul temerilor tot mai mari privind viitorul industriei manufacturiere europene.

„Dacă UE insistă să introducă în mod unilateral noi instrumente comerciale și să adopte restricții discriminatorii, China va lua măsuri de combatere hotărâte și pași eficienți pentru a-și proteja propriile interese”, a declarat Ministerul chinez al Comerțului. „Canalele de comunicare între China și UE rămân deschise”, a adăugat totuși instituția, în ciuda amenințărilor.

Declarația Beijingului a fost o reacție directă la întâlnirea la nivel înalt a oficialilor europeni, care au analizat modalitățile de contracarare a importurilor masive, relatează Politico.eu.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convocat o dezbatere de orientare cu cei 26 de comisari pentru a explora instrumente politice capabile să redreseze balanța comercială.

Un flux masiv de mărfuri chinezești, de la vehicule și panouri solare până la haine, afectează grav industriile din Europa, provocând închiderea unor fabrici și pierderi de locuri de muncă.

„Starea actuală a relațiilor comerciale și de investiții nu este sustenabilă. Pe măsură ce interesele economice și de securitate devin tot mai strâns legate, ambele dimensiuni vor necesita un răspuns mai robust și mai coerent”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Deficitul comercial al UE cu China a crescut la 360 de miliarde de euro anul trecut, de la 312 miliarde de euro în 2024, iar datele arată o extindere și mai accentuată în primul trimestru din 2026.

Schimbarea de poziție a Germaniei a permis această nouă poziție a UE

În timp ce Franța și alte state membre au cerut măsuri mai ferme pentru a proteja industria europeană, Germania a avertizat mult timp împotriva pașilor care ar putea provoca represalii din partea Beijingului.

Cu toate acestea, Berlinul a semnalat o schimbare radicală de poziție, arătându-și disponibilitatea ca UE să acționeze mai dur împotriva importurilor chineze.