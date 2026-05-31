Mii de euro se pierd la cumpărături în Europa. Regula privind TVA pe care puțini turiști români o folosesc

TVA-ul achitat pentru cumpărăturile realizate în statele europene poate fi recuperat de turiștii care locuiesc în afara Uniunii Europene, însă această facilitate este adesea ignorată. Specialiștii din industria turismului atrag atenția că numeroși călători pierd anual sute sau chiar mii de euro din cauza necunoașterii procedurii. În cazul produselor de lux, sumele recuperate pot fi considerabile. Procedura este disponibilă în majoritatea statelor europene, dar presupune respectarea unor condiții clare.

TVA-ul inclus în prețul produselor cumpărate din Europa poate fi recuperat de persoanele care au domiciliul în afara Uniunii Europene, cu condiția ca acestea să respecte procedura stabilită de fiecare stat. În majoritatea țărilor europene, taxa pe valoarea adăugată este inclusă direct în prețul afișat la raft, iar cumpărătorii plătesc automat această taxă în momentul achiziției.

La părăsirea spațiului comunitar, turiștii eligibili pot solicita restituirea unei părți din TVA-ul achitat pentru produsele cumpărate și transportate în afara Uniunii Europene.

Nivelul taxei diferă semnificativ de la un stat la altul. În Spania, cota standard de TVA este de 21%, în timp ce în Ungaria ajunge la 27%, una dintre cele mai ridicate din Europa. În Elveția, taxa standard este de 8,1%.

Valoarea rambursării poate deveni importantă mai ales în cazul articolelor scumpe, precum hainele de designer, ceasurile de lux, bijuteriile sau accesoriile premium, unde sumele recuperate pot ajunge la sute sau chiar mii de euro.

Pentru a beneficia de rambursarea TVA, cumpărăturile trebuie să depășească anumite praguri minime stabilite de legislația fiecărui stat în parte. În plus, produsele trebuie achiziționate din același magazin, iar cumpărătorul trebuie să solicite documentele necesare încă din momentul efectuării plății, scrie presa străină.

Printre pragurile minime aplicate în diferite state europene se numără:

Italia – minimum 75 euro;

Franța – minimum 100 euro;

Grecia – minimum 50 euro;

Olanda – minimum 50 euro;

Elveția – minimum 300 de franci elvețieni;

Spania – fără prag minim de cumpărături.

Procedura începe chiar în magazin. Turistul trebuie să prezinte pașaportul și să solicite în mod expres formularul necesar pentru rambursarea taxei.

Specialiștii avertizează că mulți comercianți nu informează automat clienții despre această posibilitate, motiv pentru care responsabilitatea obținerii documentelor revine cumpărătorului.

Documentele pentru rambursarea TVA trebuie validate înainte de părăsirea Uniunii Europene, la ultimul aeroport sau punct de ieșire din spațiul comunitar. Fără această validare, cererea de rambursare nu poate fi procesată.

În numeroase aeroporturi există ghișee speciale sau terminale electronice dedicate acestei proceduri, iar formalitățile pot dura doar câteva minute atunci când fluxul de pasageri este redus.

În perioadele aglomerate, însă, turiștii se pot confrunta cu timpi mai mari de așteptare și cu verificări suplimentare efectuate de autoritățile vamale.

De asemenea, reprezentanții vamali pot solicita prezentarea produselor pentru care se cere rambursarea taxei. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca bunurile respective să nu fie utilizate înainte de ieșirea din Europa.

Valoarea rambursată nu coincide întotdeauna cu întreaga taxă plătită la cumpărare, deoarece firmele care gestionează procesul percep, de regulă, un comision pentru serviciile oferite.

În majoritatea cazurilor, acest comision este de aproximativ 4%, ceea ce reduce suma finală care ajunge la turist.

Pentru achizițiile de valoare redusă, beneficiul financiar poate fi limitat și nu justifică întotdeauna timpul necesar completării formalităților. Situația este diferită în cazul cumpărăturilor costisitoare, unde economiile obținute pot fi substanțiale.

Experții din industria turismului arată că posibilitatea recuperării TVA reprezintă unul dintre motivele pentru care numeroși turiști din afara Uniunii Europene aleg să cumpere produse de lux din marile capitale europene. În cazul unor achiziții importante, reducerea finală obținută prin rambursarea taxei poate însemna economii de sute sau chiar mii de euro.