Petrolul rusesc ar putea scăpa temporar de noi restricții. Bruxelles-ul pregătește sancțiuni suplimentare pentru Rusia

Uniunea Europeană analizează posibilitatea suspendării temporare a mecanismului de plafonare pentru petrolul rusesc, pe fondul tensiunilor generate de conflictul dintre SUA și Iran. Decizia este discutată în contextul creșterii accelerate a prețurilor la petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz. În paralel, Bruxelles-ul lucrează la al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea fi prezentat oficial la începutul lunii iunie. Noile măsuri vizează sectorul energetic, sistemul financiar și companiile care sprijină indirect economia de război a Kremlinului.

Piața internațională a petrolului a intrat într-o nouă perioadă de volatilitate după escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, situație care a determinat Uniunea Europeană să reevalueze modul în care funcționează plafonarea aplicată exporturilor rusești de petrol.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Bruxelles-ul ia în calcul înghețarea temporară a mecanismului automat prin care este stabilit plafonul de preț pentru țițeiul rusesc. În prezent, pragul este de 44,10 dolari pe baril și urmează să fie reanalizat până la sfârșitul verii.

În ultimul an, Uniunea Europeană a aplicat un sistem dinamic de ajustare a plafonului. Acesta prevede ca limita maximă de preț să fie stabilită la un nivel cu 15% mai mic decât media de piață a petrolului rusesc calculată pentru o perioadă de șase luni.

Creșterea bruscă a cotațiilor internaționale, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, ar putea însă determina autoritățile europene să suspende temporar actualizarea mecanismului.

Noul pachet de măsuri pregătit de Uniunea Europeană urmărește să reducă în continuare veniturile obținute de Rusia din exporturile energetice și să limiteze accesul industriei sale militare la resurse strategice.

Printre entitățile vizate se numără instituții financiare rusești, comercianți de petrol și operatori de criptomonede. În același timp, Bruxelles-ul pregătește restricții comerciale pentru anumite minerale și metale considerate esențiale pentru industria aerospațială rusă.

De asemenea, aproximativ 20 de petroliere asociate așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei ar putea fi incluse pe lista sancțiunilor. Aceste nave sunt utilizate pentru transportul de petrol în afara mecanismelor de control impuse de statele occidentale.

Măsurile ar putea fi extinse și asupra unor nave care transportă gaze naturale lichefiate. Obiectivul este reducerea capacității Kremlinului de a dezvolta o rețea paralelă de transport pentru resursele energetice exportate către piețele externe.

Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea deveni unul dintre cele mai ample seturi de măsuri adoptate de Uniunea Europeană de la declanșarea invaziei din Ucraina.

Conform regulilor aflate în vigoare, companiilor europene le este interzis să furnizeze servicii precum asigurarea sau transportul maritim atunci când acestea sunt legate de tranzacții cu petrol comercializat peste plafonul stabilit de statele occidentale.

Surse citate de Bloomberg susțin că următoarea revizuire programată în luna iulie ar putea ridica plafonul la cel puțin 65 de dolari pe baril. Nivelul ar depăși astfel pragul colectiv de 60 de dolari stabilit anterior de Grupul celor Șapte (G7).

Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au fost informați în cursul săptămânii trecute cu privire la aceste planuri, iar instituțiile europene urmăresc finalizarea propunerii la începutul lunii iunie.

Pe lângă măsurile care vizează direct economia rusă, Uniunea Europeană analizează introducerea unor controale suplimentare asupra exporturilor realizate de companii din China, India, Turcia și mai multe state din Asia Centrală.

Autoritățile europene suspectează că unele dintre aceste firme furnizează Rusiei produse aflate sub regim de restricții și care pot fi utilizate în industria de armament.

În același timp, Bruxelles-ul intenționează să mențină înghețate activele rusești aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Potrivit poziției actuale a blocului comunitar, aceste măsuri vor rămâne în vigoare până când Kremlinul va înceta ostilitățile împotriva Ucrainei și va accepta plata despăgubirilor pentru prejudiciile provocate statului ucrainean.