Strâmtoarea Ormuz ar putea să nu mai revină la normal după războiul cu Iranul. Experții avertizează asupra unei schimbări majore pe piața petrolului

Piața mondială a energiei s-ar putea confrunta cu efecte de durată după conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite. Analiștii din domeniul energetic și maritim avertizează că traficul prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru petrol și gaze naturale lichefiate, ar putea să nu mai revină la nivelurile anterioare războiului, chiar și în cazul unui acord de pace.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu energie. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate tranzita această rută dintre Golful Persic și Oceanul Indian.

După blocarea traficului de către Iran, în urma războiului început la sfârșitul lunii februarie, piața petrolului a intrat într-o nouă etapă de incertitudine.

Specialiștii avertizează că problema nu mai este doar redeschiderea strâmtorii, ci încrederea armatorilor și a marilor companii de transport că ruta poate fi utilizată în siguranță pe termen lung.

În prezent, numeroși operatori maritimi se tem că tensiunile ar putea reizbucni în orice moment, ceea ce ar putea duce din nou la întreruperea traficului și la blocarea navelor în regiune.

Amos Hochstein, fost consilier pentru energie și securitate națională în administrația americană condusă de Joe Biden, consideră că influența Iranului asupra strâmtorii va rămâne semnificativă indiferent de forma unui eventual acord de pace.

„Indiferent ce se întâmplă, iranienii vor controla Strâmtoarea Ormuz în viitorul previzibil”, a declarat Hochstein.

Acesta susține că numeroși lideri din Orientul Mijlociu consideră deja că Teheranul și-a consolidat poziția asupra regiunii și că acest lucru va continua să influențeze circulația mărfurilor și a resurselor energetice.

Mai mulți analiști din domeniul transportului maritim estimează că volumele de trafic prin Hormuz nu vor reveni rapid la nivelurile de dinaintea războiului.

Helima Croft, responsabilă de strategia globală pentru mărfuri la RBC Capital Markets, consideră că un eventual acord care ar lăsa Iranului o influență operațională semnificativă asupra strâmtorii va reduce fluxurile comerciale.

„Orice sfârșit al conflictului care lasă Iranul să exercite controlul operațional și influența asupra strâmtorii va duce, în opinia noastră, la debite considerabil mai mici pe calea navigabilă”, a declarat Croft.

La rândul său, Richard Meade, redactor-șef al publicației maritime Lloyd’s List, estimează că traficul ar putea reveni doar la 60%-70% din volumele înregistrate înainte de conflict.

Potrivit acestuia, navele chineze ar putea beneficia de acces mai facil, în timp ce operatorii occidentali ar putea fi nevoiți să negocieze separat condițiile de tranzit.

„Acest lucru nu declanșează o recesiune în modul în care ar putea sugera unele dintre scenariile apocaliptice despre care am vorbit anterior, dar nu permite revenirea de dinainte de război”, a spus Meade. „Produce ceva mai insidios. O strâmtoare permanent bifurcată, unde accesul este o funcție a alinierii politice, nu a libertății de navigație.”

Analiștii compară situația din Hormuz cu perturbările produse în Marea Roșie de atacurile rebelilor houthi din Yemen.

Începând cu noiembrie 2023, atacurile asupra navelor comerciale au redus drastic traficul prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre principalele legături dintre Marea Roșie și Golful Aden.

Chiar dacă atacurile s-au redus considerabil între timp, traficul maritim nu a revenit nici astăzi la nivelurile anterioare.

Potrivit specialiștilor Lloyd’s List, experiența Mării Roșii demonstrează că nu este nevoie de o flotă militară puternică pentru a provoca perturbări majore într-un punct strategic al comerțului mondial.

Jack Kennedy, specialist în analiza riscurilor pentru Orientul Mijlociu la S&P Global Market Intelligence, consideră că armistițiul actual oferă o perioadă de stabilitate, însă nu elimină riscurile pe termen mediu.

Potrivit acestuia, problemele legate de programul nuclear și de capacitățile balistice ale Iranului rămân nerezolvate și pot alimenta noi tensiuni.

Chiar dacă Iranul ar permite reluarea completă a traficului fără condiții suplimentare, armatorii ar continua să manifeste prudență.

Există îngrijorări legate de eventuale mine maritime, de siguranța echipajelor și de posibilitatea unei noi izbucniri a conflictului.

Operatorii maritimi trebuie să ia în calcul și scenariul în care navele lor ar putea rămâne blocate luni întregi în regiune dacă războiul s-ar relua.

Spre deosebire de Marea Roșie, care poate fi ocolită prin ruta din jurul Capului Bunei Speranțe, Strâmtoarea Hormuz nu dispune de alternative comparabile.

Acest lucru o transformă într-un punct critic pentru aprovizionarea mondială cu energie.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au dezvoltat în ultimii ani conducte care permit exportul unei părți din producția de petrol fără a tranzita Hormuz, însă capacitatea acestora este limitată.

„Poți scoate anumite lucruri din conducte, dar nu totul poate trece printr-o conductă”, a spus Tomer Raanan, analist de risc maritim la Lloyd’s List.

Acesta atrage atenția că nu doar petrolul depinde de această rută, ci și transporturile de gaze naturale lichefiate, îngrășăminte și alte mărfuri strategice.

În contextul noilor riscuri, statele din Golf accelerează investițiile în infrastructură pentru a reduce dependența de Hormuz.

Emiratele Arabe Unite lucrează deja la dezvoltarea unei noi conducte care să ocolească strâmtoarea și care ar urma să intre în funcțiune în 2027.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, consideră că influența strategică a Hormuzului se va diminua treptat tocmai din cauza acestor investiții.

„Aceasta este o carte pe care o poți juca o singură dată”, a spus Wright despre blocada Iranului. „Vor exista și alte rute pentru ca energia să iasă din Golful Persic.”

Oficialul american consideră că importanța economică și energetică a statelor din Golf va rămâne ridicată, însă dependența exclusivă de Strâmtoarea Hormuz va scădea în următorii ani.

Pentru piața petrolului, acest proces ar putea marca începutul unei noi ere, în care securitatea transporturilor și geopolitica vor avea o influență mai mare ca niciodată asupra fluxurilor energetice globale.