Petrolul se ieftinește puternic după semnalele unui acord între SUA și Iran. Ce urmează pentru prețurile carburanților

Cotațiile internaționale ale petrolului au continuat să scadă vineri, după apariția informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran pentru prelungirea armistițiului și reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz. Investitorii au reacționat imediat, iar piețele energetice au intrat într-o nouă fază de corecție.

Petrolul Brent, reperul principal pentru piața europeană, a coborât cu peste 1%, până în jurul valorii de 92 de dolari pe baril. În același timp, petrolul american WTI a pierdut aproape 1,5%, continuând seria de scăderi din această săptămână.

Este cea mai severă depreciere săptămânală pentru piața petrolului din ultimele două luni, pe fondul reducerii temerilor legate de aprovizionarea globală cu țiței.

Surse apropiate negocierilor internaționale susțin că Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord preliminar privind extinderea armistițiului și reducerea restricțiilor maritime din Golful Persic. Deși documentul nu a fost aprobat oficial, simpla apariție a informației a influențat puternic piețele financiare și energetice.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul global cu petrol și gaze naturale. Aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol tranzitează această rută maritimă, motiv pentru care orice tensiune militară din regiune generează automat creșteri de prețuri.

În ultimele luni, conflictul dintre SUA, Israel și Iran a amplificat volatilitatea piețelor. Prețul petrolului a avut fluctuații extreme, cu diferențe de până la 6 dolari pe baril într-o singură zi de tranzacționare, scrie Reuters.

Analiștii internaționali consideră că investitorii mizează acum pe o detensionare a situației geopolitice din Orientul Mijlociu. Dacă armistițiul va fi oficializat, presiunea asupra aprovizionării globale cu petrol ar putea scădea semnificativ.

Specialiștii din sectorul energetic avertizează însă că revenirea completă a producției nu va fi imediată. În timpul conflictului, mai mulți producători au redus extracția din cauza problemelor logistice și a capacităților limitate de stocare.

În plus, unele rafinării și infrastructuri energetice din regiune au fost afectate de atacuri, ceea ce înseamnă că reluarea activității la capacitate normală poate dura săptămâni sau chiar luni.

Scăderea cotațiilor internaționale ale petrolului poate influența și prețurile carburanților din Europa, inclusiv din România. De regulă, ieftinirea petrolului Brent se reflectă ulterior în costurile benzinei și motorinei, însă efectele apar cu întârziere și depind de mai mulți factori economici și fiscali.

Traderii urmăresc acum evoluția negocierilor dintre SUA și Iran, dar și ritmul în care transporturile maritime prin Strâmtoarea Hormuz vor reveni la normal.

Dacă tensiunile geopolitice continuă să se reducă, piața petrolului ar putea intra într-o perioadă de stabilizare, după luni întregi de volatilitate extremă.