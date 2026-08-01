Prețuri carburanți, 1 august! Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă acum un litru la pompă
Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea
Prețurile la carburanți rămân pe un trend ascendent la începutul lunii august, iar șoferii plătesc semnificativ mai mult decât în urmă cu o lună. Datele centralizate la nivel național arată că atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu aproximativ 10% față de începutul lunii iulie, în contextul în care și cotația internațională a petrolului Brent continuă să se mențină la un nivel ridicat.
Prețurile la benzină și motorină au crescut în toată țara
Potrivit celor mai recente date centralizate de platforma PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard este de 9,42 lei/litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,55 lei/litru.
În principalele orașe din România, diferențele sunt reduse. În Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Oradea, benzina standard se comercializează cu aproximativ 9,43 lei/litru, iar motorina costă între 10,56 și 10,57 lei/litru. La Craiova, benzina este ușor mai ieftină, cu o medie de 9,42 lei/litru, iar motorina ajunge la 10,55 lei/litru.
La nivel județean, cele mai mici și cele mai mari prețuri diferă cu câțiva bani pe litru. Cea mai ieftină benzină se găsește în județul Teleorman, unde media este de 9,37 lei/litru, în timp ce cea mai ridicată medie este în Bistrița-Năsăud, cu 9,44 lei/litru.
În cazul motorinei, cea mai redusă medie este înregistrată în județul Sălaj, respectiv 10,51 lei/litru, iar cea mai mare în Bistrița-Năsăud, unde litrul costă, în medie, 10,59 lei.
Petrolul Brent rămâne peste pragul de 90 de dolari pe baril
Scumpirile de la pompă vin în contextul în care și piața internațională a petrolului continuă să fie tensionată. Cotația petrolului Brent a ajuns la 90,12 dolari pe baril, cu 0,67 dolari peste ședința precedentă și cu 22,8% peste nivelul din 1 iulie, când un baril era cotat la 73,38 dolari.
Evoluția prețului petrolului este unul dintre principalii factori care influențează costurile carburanților, alături de cheltuielile de transport, aprovizionare și de contextul geopolitic internațional.
Datele confirmă scumpiri de aproape 10% într-o singură lună
Monitorizarea realizată de PretCarburant.ro, care urmărește permanent prețurile din 1.672 de stații de alimentare din întreaga țară și actualizează informațiile la fiecare două ore, arată amploarea creșterilor înregistrate în ultima perioadă.
„Benzina standard costă în medie 9,42 lei/litru (cu 8,9% peste nivelul din 1 iulie), iar motorina standard 10,55 lei/litru (cu 10,2% peste același reper), potrivit datelor PretCarburant.ro, care monitorizează 1.672 stații din toată țara la fiecare două ore.În prezent, șoferii resimt deja efectele acestor majorări, iar evoluția din perioada următoare va depinde în mare măsură de direcția în care se va îndrepta cotația internațională a petrolului și de eventualele schimbări din piața energetică mondială. Dacă presiunile asupra pieței se vor menține, prețurile la pompă ar putea rămâne la niveluri ridicate și în următoarele săptămâni.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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