Ce faci dacă îți pierzi copilul în vacanță? Toți părinții trebuie să cunoască procedura

Ce faci dacă îți pierzi copilul în vacanță? O clipă de neatenție este suficientă pentru ca un copil să dispară din câmpul vizual al părinților, iar următoarele minute pot face diferența. Fie că se întâmplă pe plajă, într-un aeroport sau într-un oraș/sat necunoscut, reacția rapidă și pașii corecți pot crește semnificativ șansele unei regăsiri rapide și în siguranță.

Ce faci dacă îți pierzi copilul în vacanță? Pierderea unui copil în timpul unei vacanțe este una dintre cele mai dificile situații cu care se poate confrunta un părinte. Primele minute sunt esențiale, însă modul de intervenție diferă în funcție de locul în care are loc dispariția – pe plajă, într-un aeroport sau pe străzile unui oraș necunoscut. Indiferent de situație, primul pas este să te oprești și să îl strigi imediat. Caută inclusiv în locurile în care nu te-ai aștepta să fie: în spatele tău, sub mese, după șezlonguri, lângă o vitrină, la o scară rulantă sau la intrarea într-un magazin. Copiii mici nu merg întotdeauna înainte. Se pot opri, ascunde sau întoarce după ceva care le-a atras atenția.

Întoarce-te în locul în care l-ai văzut ultima dată. Dacă sunteți doi adulți, unul trebuie să rămână acolo, deoarece copilul poate încerca să revină în acel punct, iar celălalt să solicite ajutor și să verifice împrejurimile. Dacă ești singur, anunță imediat un angajat sau un alt părinte aflat în apropiere și roagă-l să rămână cu tine până sosesc salvamarii, personalul de pază sau poliția. Nu aștepta să vezi dacă apare copilul. Spune cu voce tare și clar că ți-ai pierdut copilul, precizând vârsta și hainele pe care le poartă. O descriere auzită de mai multe persoane este mult mai eficientă decât căutarea făcută de un singur părinte.

Arată fotografia copilului celor care participă la căutare și descrie în primul rând hainele, încălțămintea și obiectele pe care le are asupra lui, nu doar trăsăturile fizice. În locuri aglomerate, precum plajele, aeroporturile sau centrele comerciale, culoarea tricoului, a costumului de baie sau a rucsacului este observată mai repede decât chipul copilului. Dacă în apropiere există apă, o șosea intens circulată, șine de tren, peroane sau există posibilitatea ca minorul să fi ieșit din clădire, această informație trebuie comunicată imediat, deoarece stabilește direcția în care încep căutările.

Încă de la primul apel către autorități sau personalul de intervenție, oferă numele și vârsta copilului, o fotografie recentă – de preferat realizată în ziua respectivă –, descrierea completă a hainelor și încălțămintei, locul în care a fost văzut ultima dată și informații despre eventualele dispozitive de localizare, precum un telefon sau un ceas inteligent. Un copil de cinci sau șase ani rămas singur într-un oraș necunoscut poate rămâne pe loc și plânge, se poate ascunde sau poate începe să meargă fără direcție, motiv pentru care părinții nu trebuie să presupună că va găsi singur un punct de informare sau că va ști cui să ceară ajutor.

În piețe aglomerate, gări, stații de metrou, festivaluri sau obiective turistice, copiii mici trebuie ținuți permanent de mână. Dacă aglomerația este foarte mare, este recomandată folosirea căruciorului sau a unui sistem de purtare. Simplul fapt că minorul merge lângă părinte nu este suficient atunci când adultul consultă o hartă, cumpără bilete, manevrează bagaje sau supraveghează și alți copii. Această recomandare este inclusă și în ghidul de siguranță pentru călătorii al Polly Klaas Foundation.

Pentru a fi observat mai ușor într-o mulțime, copilul ar trebui îmbrăcat într-un tricou, hanorac sau geacă în culori puternice, precum galben fluorescent, verde-lime, portocaliu sau roz intens. Culoarea trebuie să fie vizibilă pe haina purtată la exterior, nu doar pe încălțăminte sau pe hainele acoperite. Părinții nu trebuie să se bazeze exclusiv pe șapcă, jucării sau rucsac, deoarece acestea pot fi pierdute. Recomandarea este susținută și de National Center for Missing & Exploited Children.

Pentru copiii mici, regula trebuie să fie cât mai simplă: „Dacă nu mă mai vezi, oprește-te!”. Totuși, chiar și această instrucțiune poate fi uitată în momentul în care copilul se sperie, motiv pentru care nu înlocuiește supravegherea directă. Punctele de întâlnire sunt utile doar copiilor mai mari, capabili să recunoască locul și să ajungă acolo fără să traverseze străzi sau să folosească singuri mijloacele de transport.

Dacă minorul a dispărut, alertează imediat salvamarii, personalul de securitate, angajații obiectivului în care vă aflați sau poliția. Revino în locul în care a fost văzut ultima dată și, dacă sunteți mai mulți adulți, unul dintre voi trebuie să rămână acolo. Arată fotografia copilului, spune ce haine poartă și precizează dacă are probleme medicale, dizabilități sau dificultăți de comunicare.

În Uniunea Europeană trebuie apelat imediat numărul unic de urgență 112, iar în afara UE numărul local de urgență. După sesizarea poliției, poate fi apelat și serviciul 116 000 pentru îndrumare și sprijin în cazurile de copii dispăruți. Dacă dispariția are loc în străinătate, căutarea este coordonată de poliția locală, iar ambasada sau consulatul României poate facilita comunicarea cu autoritățile și poate oferi asistență consulară.

Pe plajă, primul pas este anunțarea celui mai apropiat salvamar, precizând dacă minorul a fost văzut ultima dată în apă, la mal sau pe nisip. Nu intra singur în mare și nu trimite alte persoane să îl caute în apă. În timp ce salvamarii verifică zona de îmbăiere și țărmul, ceilalți adulți pot căuta în apropiere, în locuri precum spațiile de joacă, toaletele sau punctele de vânzare.

Dacă plaja este în străinătate și nu există salvamar sau acesta nu poate fi găsit imediat, trebuie apelat fără întârziere serviciul de urgență. La sosirea pe plajă este recomandat să faci o fotografie copilului din cap până în picioare, astfel încât salvamarii și polițiștii să poată vedea exact cum era îmbrăcat în acea zi. Recomandarea este susținută și de RNLI, serviciul britanic de salvare pe mare.

O măsură utilă este purtarea unei brățări de identificare pe care să fie trecut doar numărul de telefon al unui adult aflat pe plajă, scris în format internațional, fără cifra 0 de la început. Nu este recomandată afișarea numelui copilului. Copilului trebuie să i se arate foișorul salvamarilor sau punctul de prim ajutor, acesta putând deveni punctul de întâlnire dacă este suficient de mare pentru a înțelege și urma instrucțiunea. Dacă sunt mai mulți adulți, responsabilitatea supravegherii copilului trebuie stabilită clar, mai ales atunci când acesta intră în apă.

În aeroport, dispariția copilului trebuie anunțată imediat unui agent de securitate, unui polițist, personalului de la poarta de îmbarcare sau biroului de informații. Nu încerca să treci prin zonele cu acces controlat și nu porni singur prin întreg terminalul. Personalul aeroportului poate transmite rapid descrierea copilului către toate punctele de control și poate solicita verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Dacă ești singur, stabilește împreună cu agenții locul în care trebuie să aștepți și păstrează telefonul disponibil. Dacă sunteți doi adulți, unul rămâne în locul în care copilul a fost văzut ultima dată, iar celălalt colaborează cu personalul aeroportului.

Și în aeroport este utilă o brățară de identificare sau un cartonaș introdus într-un buzunar închis, pe care să fie trecut numărul de telefon al părintelui în format internațional. Copiii mai mari pot fi învățați ca, dacă se pierd, să rămână pe loc și să ceară ajutor unui agent de securitate, unui polițist sau unui angajat al aeroportului, fără să încerce să își caute singuri familia și fără să plece împreună cu persoane necunoscute.

Dacă dispariția are loc într-un oraș sau sat din străinătate, poliția trebuie anunțată imediat, fără a aștepta 24 de ore. În Uniunea Europeană se apelează 112, iar în alte state numărul local de urgență. Comunică exact locul în care copilul a fost văzut ultima dată și, dacă nu cunoști adresa, folosește aplicația de hărți de pe telefon sau cere ajutorul unui angajat din apropiere pentru a comunica informațiile în limba locală.

Dacă dispariția s-a produs într-un muzeu, centru comercial sau alt spațiu organizat, anunță simultan personalul de pază sau biroul de informații, care poate alerta toate ieșirile și poate păstra imaginile camerelor de supraveghere pentru poliție. Dacă minorul are un dispozitiv de localizare, verifică poziția și comunică poliției ora ultimei actualizări, fără să pleci singur în căutarea copilului.

În cazul în care copilul s-a pierdut în metrou sau în tren, informează imediat personalul transportatorului și poliția, precizând linia, sensul de mers, stația în care v-ați despărțit și ora aproximativă. Pentru copiii mai mari, capabili să urmeze instrucțiuni și să rămână calmi, este recomandat ca înaintea călătoriei să fie exersate reguli simple: dacă părintele coboară și copilul rămâne în vagon, acesta trebuie să coboare la prima stație și să aștepte lângă un angajat sau un punct de informații; dacă minorul coboară, iar părintele rămâne în vehicul, copilul trebuie să rămână pe peron și să nu urce în alt tren pentru a-l căuta.