WhatsApp testează o nouă funcție. Mesajele care vor fi mutate automat într-un folder dedicat

Meta testează o nouă funcție în WhatsApp prin care mesajele trimise de companiile mari vor fi mutate automat într-un folder separat, denumit „Offers & Updates”. Măsura vine în contextul în care tot mai multe firme folosesc aplicația pentru comunicarea cu clienții, iar numărul mesajelor comerciale a crescut semnificativ.

Noua funcție va muta automat mesajele primite de la companii mari, precum bănci sau companii aeriene, într-un folder dedicat, după un anumit interval de timp.

Potrivit informațiilor obținute de TechCrunch, WhatsApp testează mai multe variante privind momentul în care mesajele sunt mutate, intervalul putând ajunge până la 24 de ore de la primirea lor.

Utilizatorii care preferă ca aceste mesaje să rămână în lista principală de conversații vor putea dezactiva funcția, însă nu vor putea stabili după cât timp mesajele sunt mutate automat.

Meta susține că astfel mesajele comerciale, precum codurile de reducere sau actualizările privind livrările, nu vor mai încărca lista principală de conversații, iar utilizatorii le vor putea găsi într-un loc dedicat.

În această etapă, noul folder este testat împreună cu un număr limitat de parteneri care folosesc platforma WhatsApp Business.

Companiile mici și conturile individuale care utilizează WhatsApp Business nu sunt incluse deocamdată în test.

Reprezentanții WhatsApp spun însă că, pe viitor, iau în calcul extinderea funcției și pentru mesajele trimise de afacerile mai mici.

Noua funcție face parte din seria măsurilor adoptate de WhatsApp pentru limitarea mesajelor de tip spam trimise de companii.

În 2024, aplicația a introdus posibilitatea ca utilizatorii să se dezaboneze de la mesajele de marketing trimise de branduri.

Ulterior, WhatsApp a limitat numărul mesajelor de tip broadcast pe care companiile și utilizatorii le pot trimite într-un anumit interval de timp.

În octombrie 2025, platforma a făcut un nou pas și a restricționat numărul mesajelor pe care companiile le pot trimite fără a primi un răspuns din partea utilizatorului.

Primele două măsuri au fost implementate complet, în timp ce ultima este încă în curs de ajustare.

În cadrul conferinței privind rezultatele financiare aferente trimestrului al doilea din 2026, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a declarat că veniturile din categoria „Other revenue” a diviziei Family of Apps au depășit pentru prima dată pragul de un miliard de dolari.

Potrivit acestuia, creșterea a fost susținută în principal de serviciile de mesagerie plătită și abonamentele oferite prin WhatsApp.

Meta a lansat la nivel global agenții AI pentru companii în luna iunie, iar peste un milion de firme utilizează deja această funcție.

Mark Zuckerberg a oferit drept exemplu compania braziliană de închirieri auto Movida, despre care spune că a înregistrat o creștere a conversiilor și o îmbunătățire a serviciilor de relații cu clienții prin utilizarea agenților bazați pe inteligență artificială.

Meta estimează că, în lunile următoare, tot mai multe companii vor utiliza inteligența artificială în WhatsApp pentru activități de vânzări, marketing și asistență pentru clienți.