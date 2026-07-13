FINBAN reacționează după informațiile privind ROBOR. Federația susține că indicele nu se stabilește prin WhatsApp sau SMS

Federația Patronală FINBAN respinge informațiile apărute în presă privind presupuse comunicări între bănci, prin WhatsApp și SMS, în legătură cu stabilirea indicelui ROBOR. Organizația susține că procesul este unul strict reglementat și cere Consiliului Concurenței să publice integral probele pe care își bazează concluziile.

Federația Patronală FINBAN afirmă că în spațiul public au reapărut informații prezentate pe surse, pe care le consideră trunchiate și însoțite de insinuări și acuzații care nu au fost făcute publice oficial.

Organizația susține că este vorba despre informații referitoare la motivele care ar fi stat la baza rezoluției Consiliului Concurenței în cazul ROBOR și critică faptul că acestea apar înainte ca decizia motivată și probele să poată fi analizate în instanță.

Reprezentanții federației afirmă că au fost nevoiți să răspundă din nou unor informații apărute în presă și solicită încetarea practicii de utilizare a unor scurgeri selective de informații pentru justificarea unei decizii pe care o consideră de amploare.

Potrivit FINBAN, informațiile atribuite Consiliului Concurenței prezintă în mod eronat modul de funcționare al pieței monetare și încearcă să transforme conversații colaterale în presupuse mecanisme de stabilire a indicelui ROBOR.

Federația precizează că ROBOR nu este stabilit prin mesaje pe WhatsApp, SMS, convorbiri telefonice sau întâlniri informale. În poziția oficială se arată că instituțiile de credit introduc cotațiile în cadrul oficial, reglementat și trasabil al pieței, la ore stabilite, acestea fiind ferme pentru tranzacții și supuse regulilor și supravegherii Băncii Naționale a României (BNR).

Organizația mai arată că regulamentele BNR stabilesc explicit modul de transmitere a cotațiilor, eliminarea valorilor extreme și calculul indicelui ROBOR. Totodată, FINBAN susține că Banca Națională a României a precizat că nu există informații care să demonstreze existența unei comunicări pentru stabilirea ROBOR.

Federația consideră că prezentarea unui alt mecanism de funcționare reprezintă o denaturare gravă a realității tehnice privind piața monetară.

Federația Patronală FINBAN solicită Consiliului Concurenței să publice integral probele pe care își bazează acuzațiile și susține că instituția ar trebui să înceteze orice acțiune care ar putea influența în mod eronat opinia publică.

Reprezentanții organizației afirmă că o instituție publică nu ar trebui să fie utilizată pentru justificarea retrospectivă a unei decizii și susțin că, potrivit prevederilor legale, toate probele ar fi trebuit să fie prezentate băncilor înainte de emiterea rezoluției.

FINBAN susține că în documentele comunicate instituțiilor bancare nu s-ar fi regăsit comunicările invocate în spațiul public și consideră că acuzațiile rămân afirmații neverificate, incompatibile cu funcționarea reală a pieței și cu standardele unui stat de drept.