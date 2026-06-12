Gheorghe Piperea susține că băncile sunt „în fibrilație” după amenda pentru ROBOR: „Perspectiva unor miliarde de euro achitate clienților păgubiți este terifiantă”

Europarlamentarul și avocatul Gheorghe Piperea afirmă că sancțiunea de peste 710 milioane de euro aplicată de Consiliul Concurenței unor bănci pentru presupusa manipulare a indicelui ROBOR a generat îngrijorare în sistemul bancar. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta susține că instituțiile de credit se tem de eventuale procese și despăgubiri care ar putea fi solicitate de clienți.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Gheorghe Piperea a readus în atenție un litigiu mai vechi privind Raiffeisen Bank, despre care spune că a pornit de la documente furnizate de un angajat al băncii.

„În anul 2017, un angajat de la Raiffeisen Bank mi-a pus la dispoziție un set de documente care probau practici înșelătoare ale băncii. Le-am făcut publice – au devenit #raiffeisenleaks.”

Potrivit lui Piperea, documentele respective au fost folosite ulterior în cadrul unor investigații ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

„Pe baza acestor documente, ANPC a sancționat Raiffeisen Bank cu amendă și cu obligarea la restituirea sumelor încasate nedatorat în baza acestor practici înșelătoare, către un număr de 9000 de clienți.”

Avocatul susține că litigiile au durat mai mulți ani și că banca a fost obligată în final să achite despăgubiri.

„În urma unui proces care a durat 6 ani și în care, prin Asociația Parakletos, am fost intervenient în favoarea ANPC, banca a pierdut definitiv și a ajuns să achite celor 9000 de clienți suma de 23 de milioane de euro.”

În continuarea mesajului, europarlamentarul face referire la sancțiunea anunțată de Consiliul Concurenței în cazul ROBOR și susține că efectele acesteia ar putea fi mult mai ample.

„Sancțiunea aplicată băncilor de către Consiliul Concurenței, de peste 710 milioane de euro, pentru manipularea Robor, a băgat băncile în fibrilație. Așa cum estimam, de altfel.”

Potrivit acestuia, cea mai mare temere a instituțiilor de credit nu ar fi amenda în sine, ci eventualele litigii care ar putea urma.

„Perspectiva unor de miliarde de euro achitate clienților păgubiți de această practică anti-concurențială întinsă pe 8 ani (2018 – 2026) este terifiantă pentru managerii și acționarii principali ai băncilor delincvente.”

Gheorghe Piperea susține că, după anunțarea sancțiunilor, băncile ar fi început o campanie internă de comunicare destinată clienților.

„De aceea, de luni (așa cum preconizam), toată funcționărimea bancară, toți salariații, toți colaboratorii, sunt obligați să colecteze de la clienți „starea de spirit” și să îi convingă că sancțiunea nu are niciun efect, că amenda nu se va plăti, că daunele nu se vor achita, căci băncile vor câștiga sigur procesele.”

Avocatul afirmă că a început să primească informații și documente din interiorul sistemului bancar.

„Oamenii din bănci au început să îmi scrie și să îmi trimită documente, date și convorbiri ce denotă comportamentul recalcitrant al băncilor.”

Acesta susține că instituțiile de credit ar recurge la presiuni și intimidări în contextul actual.

„În loc de smerenie, băncile comit amenințări, intimidare, jawbonning. Asta fac acum băncile sancționate deja de Consiliul Concurenței.”

În finalul mesajului, Gheorghe Piperea avertizează că eventuale încălcări repetate ale regulilor de concurență pot atrage sancțiuni mult mai severe.

„Ce este de știut: în materie de concurență ilicită, recidiva este extrem de sever sancționată. Se poate ajunge la suspendarea activității sau chiar la retragerea licenței.”

Postarea lui Gheorghe Piperea vine în contextul dezbaterilor generate de sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței și al discuțiilor privind eventualele efecte asupra sistemului bancar și asupra clienților care au avut credite raportate la indicele ROBOR.