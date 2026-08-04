Granițele nu vor mai proteja șoferii sancționați. Schimbarea pregătită la nivel european

Șoferii din Uniunea Europeană vor trebui să țină cont de noi reguli privind interdicțiile de a conduce, care vor schimba modul în care sunt aplicate sancțiunile pentru cele mai grave abateri rutiere. O măsură care, până acum, producea efecte în statul unde era dispusă ar putea avea consecințe la nivelul tuturor celor 27 de state membre imediat după ce treci granița, informează ziarulromanesc.de.

Noile prevederi europene urmăresc să elimine situațiile în care un conducător auto sancționat pentru încălcări grave ale legislației rutiere poate continua să conducă după ce se deplasează într-o altă țară. Schimbarea are la bază ideea că interdicțiile aplicate pentru fapte periculoase trebuie să fie recunoscute la nivel european.

Potrivit noilor norme, atunci când un șofer primește o interdicție de a conduce pentru una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație într-un stat membru, autoritățile din țara respectivă vor putea transmite decizia către statul care a emis permisul de conducere.

Ulterior, autoritățile din statul emitent vor analiza situația și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de directiva europeană, vor putea aplica interdicția astfel încât aceasta să producă efecte pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În prezent, există situații în care un conducător auto căruia i-a fost interzis să conducă într-un alt stat membru poate continua să dețină dreptul de a urca la volan în țara care i-a eliberat permisul sau în alte state europene. Comisia Europeană consideră că această diferență între sistemele naționale poate permite unor șoferi sancționați pentru fapte grave să evite efectele măsurilor dispuse.

Noile reguli nu vor fi aplicate pentru amenzile obișnuite sau pentru încălcările minore ale legislației rutiere. Sistemul este destinat faptelor considerate deosebit de grave, care pot afecta siguranța participanților la trafic.

Printre situațiile vizate se numără:

conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor;

depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză;

provocarea unui accident soldat cu deces sau răni grave ca urmare a unei încălcări grave a regulilor de circulație;

alte infracțiuni rutiere grave prevăzute de noua directivă europeană.

Autoritățile din statul care a emis permisul de conducere nu vor fi obligate să recunoască automat fiecare interdicție transmisă de un alt stat membru. Directiva prevede posibilitatea ca sancțiunea să nu fie aplicată în anumite situații, inclusiv atunci când există probleme legate de respectarea drepturilor procedurale ale șoferului în țara unde a fost stabilită măsura.

Directiva europeană a intrat deja în vigoare, însă țările membre au la dispoziție o perioadă de patru ani pentru a adapta legislațiile naționale la noile cerințe.

Până la 26 noiembrie 2028, toate statele Uniunii Europene trebuie să transpună regulile în legislația proprie. Aplicarea efectivă a noilor prevederi este estimată să înceapă în majoritatea statelor începând cu 26 noiembrie 2029.

În această perioadă vor fi dezvoltate și sistemele informatice necesare pentru schimbul de informații între autoritățile naționale privind suspendarea și retragerea dreptului de a conduce.

Comisia Europeană afirmă că obiectivul acestor schimbări este creșterea siguranței rutiere și reducerea situațiilor în care șoferii sancționați pentru cele mai grave abateri pot evita consecințele prin diferențele dintre legislațiile statelor membre. Potrivit instituției, aproape 20.000 de persoane își pierd anual viața pe drumurile Uniunii Europene, iar armonizarea sancțiunilor reprezintă una dintre măsurile prin care sunt urmărite reducerea accidentelor grave.