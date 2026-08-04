Vești bune pentru consumatori: UE obligă producătorii să faciliteze repararea produselor

Telefonul s-a stricat după expirarea garanției? În loc să fiți obligați să cumpărați unul nou, noile reguli ale Uniunii Europene (UE) vă oferă mai multe drepturi și îi obligă pe producători să faciliteze reparațiile. În plus, garanția se prelungește în anumite situații, iar o platformă europeană va simplifica găsirea atelierelor.

Noile reguli europene privind dreptul la reparare au scopul de a le facilita consumatorilor repararea produselor defecte, în locul înlocuirii lor cu unele noi. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) aveau obligația să transpună directiva în legislația națională și să aplice noile prevederi începând cu 31 iulie 2026.

Conform noilor reguli, pentru produsele pentru care legislația europeană prevede cerințe privind posibilitatea de reparare, producătorii vor fi obligați să ofere servicii de reparații și după expirarea garanției legale. Măsura se aplică unei game largi de produse, inclusiv telefoanelor mobile, tabletelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, televizoarelor și aspiratoarelor.

Reparațiile vor trebui efectuate într-un termen rezonabil și la un preț rezonabil. Totodată, producătorii care furnizează piese de schimb vor avea obligația să le comercializeze la prețuri rezonabile, pentru a facilita accesul consumatorilor la reparații.

Noile reguli impun și o mai mare transparență privind costurile. Producătorii vor trebui să ofere informații ușor accesibile despre serviciile de reparare și să publice online prețuri orientative pentru cele mai frecvente intervenții. În același timp, aceștia nu vor putea utiliza clauze contractuale sau soluții hardware ori software care să împiedice repararea produselor, cu excepția cazurilor justificate de motive legitime și obiective.

În plus, consumatorii care aleg să își repare produsul în perioada garanției legale, în loc să îl înlocuiască, vor beneficia de prelungirea garanției cu încă 12 luni.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, înlocuirea produselor defecte în locul reparării acestora îi costă pe consumatorii din UE aproape 12 miliarde de euro în fiecare an.

UE pregătește lansarea unei platforme online care va facilita accesul consumatorilor la servicii de reparare. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea identifica mai ușor ateliere și reparatori autorizați, precum și să compare ofertele disponibile. Platforma ar urma să devină operațională în ianuarie 2028 și face parte din pachetul de măsuri privind dreptul la reparare adoptat la nivel european.

Obiectivul noilor reguli este reducerea cantității de produse aruncate, prelungirea duratei de viață a bunurilor și încurajarea reparării și reutilizării acestora, contribuind astfel la protecția mediului și la diminuarea costurilor suportate de consumatori.