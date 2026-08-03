Românii care merg în Bulgaria trebuie să fie atenți la bancnotele euro false. Cum pot fi recunoscute în câteva secunde

Vacanțele în Grecia și Bulgaria sunt mai simple pentru turiștii români după adoptarea monedei euro de către Bulgaria. Totuși, folosirea aceleiași monede în ambele destinații vine și cu o recomandare importantă: verificarea bancnotelor primite la plată, mai ales în sezonul estival, când tranzacțiile în numerar sunt mai frecvente.

După aderarea Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, turiștii români nu mai sunt nevoiți să schimbe lei în leva bulgărească atunci când tranzitează sau își petrec vacanța în țara vecină. În același timp, aceeași monedă este folosită și în Grecia, ceea ce simplifică plățile în timpul concediilor.

Specialiștii de la Tavex România atrag însă atenția că această schimbare presupune și o atenție mai mare la plățile în numerar, în special în perioadele aglomerate ale sezonului de vacanță.

De la începutul anului și până la jumătatea lunii iulie, Tavex România a identificat 20 de bancnote euro contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 1.910 euro.

Potrivit companiei, multe dintre falsuri nu sunt realizate la un nivel ridicat de sofisticare. Cele mai frecvente indicii sunt hârtia obișnuită, lipsa sau reproducerea incorectă a filigranului, holograme aplicate superficial, absența unor elemente de siguranță și reacția necorespunzătoare la lumina ultravioletă.

În șase dintre cazurile identificate în România, bancnotele aveau chiar inscripțiile „COPY” sau „PROP COPY”, ceea ce arată că o verificare rapidă după primirea restului poate preveni pierderile.

În Bulgaria, datele Tavex arată o situație diferită. În primele șapte luni din 2025 au fost identificate 33 de bancnote contrafăcute, cu o valoare totală de 2.720 de euro. În aceeași perioadă din 2026 au fost descoperite doar 26 de bancnote false, însă valoarea lor nominală a crescut la 3.540 de euro.

Astfel, deși numărul bancnotelor contrafăcute a scăzut cu 21%, valoarea totală a acestora a crescut cu aproximativ 30%, ceea ce indică o orientare a falsificatorilor către bancnote cu valori nominale mai mari.

Valoarea medie a unei bancnote false a crescut de la aproximativ 82 de euro la 136 de euro, iar ponderea cupiurilor de 100, 200 și 500 de euro a urcat de la 36% la aproape 58% din totalul cazurilor identificate.

Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România, spune că datele companiei nu indică o creștere a riscului după adoptarea monedei euro de către Bulgaria.

„Datele nu indică faptul că Bulgaria a devenit o destinație mai riscantă pentru plățile în numerar după adoptarea monedei euro. Observăm mai puține bancnote contrafăcute, însă valoarea lor medie este mai mare. Acest lucru înseamnă că oamenii nu ar trebui să fie atenți doar la bancnotele de 20 și 50 de euro, cele mai utilizate, ci și la cupiurile cu valori mai mari”, a declarat Victor Dima.

Acesta atrage atenția că, în timpul verii, plățile sunt făcute într-un ritm mai alert, iar turiștii verifică rar bancnotele primite ca rest.

„În timpul verii, plățile sunt efectuate mai rapid, zonele turistice sunt aglomerate, iar oamenii verifică rareori restul pe care îl primesc. Nu este nevoie să fii expert pentru a identifica multe dintre bancnotele contrafăcute. În doar câteva secunde, acestea pot fi verificate prin atingerea hârtiei, privirea bancnotei în lumină și înclinarea ei pentru a observa elementele de siguranță”, a explicat reprezentantul companiei.

Specialiștii recomandă verificarea mai multor elemente de siguranță înainte de a accepta o bancnotă euro.

Prima verificare este textura hârtiei. Bancnotele autentice sunt realizate din fibre de bumbac și au o suprafață fermă, ușor aspră, iar anumite elemente sunt imprimate în relief.

A doua este filigranul, care trebuie să devină vizibil atunci când bancnota este privită în lumină și să prezinte treceri line între zonele luminoase și cele întunecate.

A treia verificare este firul de siguranță încorporat în hârtie, pe care trebuie să fie vizibile simbolul euro și valoarea nominală.

De asemenea, holograma trebuie să își schimbe aspectul atunci când bancnota este înclinată, iar cifra din colțul stâng jos trebuie să își modifice culoarea din verde smarald în albastru închis, însoțită de un efect luminos care se deplasează pe suprafața acesteia.

Potrivit Băncii Centrale Europene, în 2025 au fost retrase din circulație aproximativ 444.000 de bancnote euro contrafăcute, cu 20% mai puține decât în anul precedent.

Acest nivel înseamnă aproximativ 14 bancnote false la un milion de bancnote autentice aflate în circulație. Cele mai multe falsuri au fost reprezentate de bancnotele de 20 și 50 de euro.

Specialiștii recomandă cumpărarea valutei doar de la bănci sau case de schimb autorizate, verificarea imediată a restului primit și utilizarea bancnotelor cu valori mai mici pentru plățile de zi cu zi. În cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea unei bancnote, aceasta trebuie predată Poliției, unei bănci sau băncii centrale competente și nu trebuie folosită pentru efectuarea altor plăți.