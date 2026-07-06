Nu folosiți aceste bancnote. Avertisment de la BNR: A înregistrat cel mai mare număr de falsuri

Numărul de bancnote românești contrafăcute identificate pe piață a continuat să scadă în 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR) în Raportul anual aferent anului trecut.

Conform documentului, Banca Națională a României (BNR) a expertizat în anul 2025 un total de 1.356 de bancnote false, ceea ce reprezintă o scădere de 33,79% comparativ cu anul anterior.

Din totalul bancnotelor contrafăcute identificate, 709 exemplare au fost capturate de poliție în cadrul unor acțiuni specifice, înainte de a fi introduse în circulație, în timp ce alte 647 de bancnote false au fost depistate după ce ajunseseră deja în circuitul monetar.

Datele BNR arată că bancnota de 100 de lei a fost cea mai frecvent falsificată în cursul anului 2025. Au fost identificate 1.163 de bancnote false de această valoare, dintre care 708 au fost confiscate de poliție înainte de a intra în circulație.

„Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 lei, cu 1.163 bucăţi (din care 708 bucăţi capturate de poliţie), urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 falsuri şi bancnota de 200 lei, cu un număr de 11 falsuri”, a transmis Banca Națională a României (BNR).

Pe locul al doilea în clasamentul falsurilor s-a situat bancnota de 10 lei, pentru care au fost înregistrate 173 de exemplare contrafăcute. Bancnota de 200 de lei a ocupat poziția a treia, cu un total de 11 falsuri identificate.

Potrivit Băncii Naționale a României, numărul de bancnote false raportat la un milion de bancnote autentice aflate în circulație a fost de 0,63 în anul 2025, în scădere față de nivelul de 0,97 înregistrat în anul 2024.

La sfârșitul anului 2025, în afara sistemului bancar se aflau aproximativ 2,007 miliarde de bancnote și 6,104 miliarde de monede.

În ceea ce privește valoarea numerarului aflat în circulație, BNR precizează că valoarea totală a bancnotelor a crescut cu 9,5% față de anul precedent, în timp ce valoarea monedelor aflate în circulație a înregistrat un avans de 5,8%.