BNR a făcut profit de 2,35 miliarde de lei în 2025. Unde s-au dus aproape 1,9 miliarde de lei

Banca Națională a României (BNR) a încheiat anul 2025 cu un profit de 2,346 miliarde de lei, potrivit Raportului anual publicat de instituție. Cea mai mare parte a sumei, aproape 1,9 miliarde de lei, va fi virată la bugetul de stat, în timp ce restul va contribui la consolidarea rezervelor statutare ale băncii centrale.

Potrivit Raportului anual 2025, BNR a înregistrat un profit de 2,346 miliarde de lei, cu aproximativ 15% peste nivelul planificat, estimat la 2,038 miliarde de lei.

Comparativ cu anul 2024, rezultatul este însă mai redus cu aproximativ 39%, după ce banca centrală raportase atunci un profit de 3,842 miliarde de lei.

Din profitul realizat în 2025, suma de 1,877 miliarde de lei, reprezentând 80%, va fi transferată către bugetul de stat. Alte 281,58 milioane de lei vor fi utilizate pentru majorarea rezervelor statutare.

BNR explică faptul că rezultatul financiar a fost influențat de mai mulți factori. Profitul operațional a ajuns la 6,857 miliarde de lei, în creștere cu 21% față de anul anterior, însă această evoluție pozitivă a fost compensată de majorarea cheltuielilor generate de diferențele nefavorabile din reevaluarea activelor nete în valută.

Aceste cheltuieli au urcat la 4,298 miliarde de lei, fiind cu 178% mai mari decât cele înregistrate la finalul anului 2024.

În schimb, cheltuielile rezultate din reevaluarea la valoarea de piață a titlurilor denominate în valută au scăzut cu aproximativ 18%, până la 212,72 milioane de lei.

Raportul arată că rezultatul pozitiv al BNR a fost susținut în principal de administrarea activelor și pasivelor în valută. Veniturile nete din această activitate au totalizat 9,018 miliarde de lei în 2025, cu aproximativ 90 de milioane de lei peste nivelul înregistrat în anul precedent.

Potrivit băncii centrale, strategia de administrare a rezervelor internaționale a favorizat investițiile în titluri de stat și alte instrumente financiare, în detrimentul depozitelor constituite la alte bănci centrale, deoarece acestea au oferit randamente mai avantajoase.

La finalul anului 2025, activele externe ale BNR reprezentau 97,9% din totalul activelor bilanțiere, iar valoarea acestora a crescut cu 11,1% în termeni nominali față de anul anterior.

Instituția subliniază că menținerea unui nivel ridicat al rezervelor internaționale reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care susțin credibilitatea externă a României.

În 2025, veniturile totale ale BNR au fost de 12,002 miliarde de lei, reprezentând 98,9% din nivelul planificat. Cheltuielile totale au însumat 9,656 miliarde de lei, respectiv 95,6% din prevederile bugetare.

Banca centrală precizează că și-a menținut preocuparea pentru utilizarea eficientă a resurselor, fără a urmări maximizarea profitului, obiectivul principal fiind implementarea politicii monetare și îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege.

Cheltuielile de funcționare au fost cu aproximativ 10% sub nivelul bugetat și au reprezentat 8% din totalul cheltuielilor, aceeași pondere ca în anul precedent.

Raportul anual evidențiază și consolidarea poziției financiare a BNR. Capitalurile proprii ale instituției au ajuns la 66,391 miliarde de lei la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 37% față de nivelul de 48,516 miliarde de lei înregistrat la finalul anului anterior.

Potrivit băncii centrale, această evoluție reflectă consolidarea situației financiare a instituției și întărirea capacității sale de a susține stabilitatea monetară și financiară pe termen lung.