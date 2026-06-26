Rușinea financiară care nu se vede: ce arată un studiu despre generațiile tinere

Un studiu realizat de xtb.com. pe mai multe categorii de vârstă arată că 18% dintre respondenți evită frecvent discuțiile despre problemele financiare din motive de rușine sau teamă de judecată, în timp ce 39% spun că au astfel de rețineri doar uneori. Analiza include persoane adulte din mediul urban, iar diferențele apar mai clar atunci când datele sunt segmentate pe generații.

În cazul tinerilor, proporțiile sunt semnificativ mai ridicate. 33% dintre respondenții cu vârste între 18 și 24 de ani și 30% dintre cei din grupa 25–34 de ani declară că evită frecvent discuțiile despre bani. Prin comparație, doar 7% dintre persoanele de peste 56 de ani indică aceeași atitudine, ceea ce sugerează o deschidere mai mare la vârste înaintate.

Datele indică o reticență mai puternică în rândul tinerilor atunci când vine vorba despre expunerea situației financiare personale. Această tendință apare într-un context în care presiunea socială și comparațiile între persoane sunt frecvente, mai ales în mediul urban și profesional.

Pentru segmentul tânăr, evitarea discuțiilor despre bani se extinde atât asupra situațiilor dificile, cât și asupra deciziilor personale legate de gestionarea veniturilor. În multe cazuri, subiectul este tratat ca unul privat, rar adus în discuții deschise.

Comportamentele financiare ale tinerilor arată o altă tendință interesantă: 25% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani declară că economisesc sau investesc fără să discute despre acest lucru în spațiul public sau în cercul social apropiat.

Această abordare poate fi corelată cu teama de a primi evaluări externe sau de a fi expuși unor opinii contradictorii. Deciziile financiare sunt astfel luate mai frecvent într-un cadru individual, fără validare socială directă.

În rândul respondenților, cele mai frecvente situații asociate cu disconfortul emoțional sunt incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută, menționată de 34%, întârzierile la plata unor obligații financiare, indicate de 24%, și percepția unei organizări financiare insuficiente, prezentă la 18%.

Aceste elemente apar ca factori care contribuie la evitarea discuțiilor despre bani și la tendința de retragere din conversațiile pe acest subiect, mai ales în rândul persoanelor tinere.

Pentru grupa de vârstă 18–24 de ani, expunerea nivelului de venit este asociată cu mai multe forme de presiune socială. Dacă ar avea venituri peste media cercului apropiat, 38% dintre respondenți se tem de așteptările de sprijin financiar din partea altor persoane.

Alți 22% consideră că ar putea fi tratați diferit în relațiile sociale, iar 20% se tem de judecăți legate de modul în care au obținut veniturile. Aceste percepții contribuie la menținerea unei atitudini rezervate față de divulgarea salariului sau a situației financiare.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Reveal Marketing Research în mai 2026, pe un eșantion de 1.003 respondenți din mediul urban. Structura include 52% femei și 48% bărbați, toate persoanele având vârsta de peste 18 ani.

Participanții au diverse statuturi ocupaționale, incluzând angajați full time, antreprenori, angajați part time, studenți, șomeri și pensionari. Nivelurile de venit declarate variază, cea mai mare pondere fiind între 5.001–10.000 lei.